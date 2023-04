George Ciupilan e Ginevra Lamborghini: flirt e bacio dopo il GF Vip?/ Lui svela tutto

George Ciupilan e Ginevra Lamborghini: flirt lontano dalle telecamere?

George Ciupilan e Ginevra Lamborghini sono apparsi più volte complici dopo il Grande Fratello Vip 2022. I due si sono visti a Milano durante una cena a cui hanno partecipato anche Nikita Pelizon e Matteo Diamante per poi essere raggiunti, in seguito, anche da Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi e sono apparsi molto affiatati anche durante la festa finale per il Grande Fratello Vip organizzata a Roma. Tra i due, dunque, sta nascendo qualcosa? A svelare tutto ci ha pensato lo stesso George nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Casa Pipol.

“Dentro la Casa abbiamo sempre avuto feeling. Ho sempre chiacchierato con lei. Poi se siamo stati tutto il tempo uniti, ti dico di no. Anche quando ci siamo visti fuori è stata una ragazza che ho sentito, abbiamo chiacchierato e tutto. Ovviamente in termini d’amicizia” – ha spiegato Ciupilan che ha poi aggiunto – “Io ho sempre detto che è una ragazza molto carina, molto estroversa e anche molto empatica. Bacio? No! Non c’è stato nessun bacio!”.

George Ciupilan e Ginevra Lamborghini: solo un’amicizia?

Nessun flirt tra George Ciupilan e Ginevra Lamborghini tra i quali c’è stima, affetto e amicizia. George, nel corso dell’intervista rilasciata a Casa Pipol, non nasconde di aver sempre considerato Ginevra “una bella ragazza” ribadendo che l’interesse nei confronti di una persona non significa la nascita di una relazione.

“Vedono due foto, un video e le persone possono pensare molte cose. Però ti dico che non c’è nulla per adesso. Io ho sempre detto che Ginevra è una bella ragazza, mi ha comunque sempre interessato. Ma l’interesse che hai per una persona non vuol dire che c’è qualcosa sotto o c’è stato. L’interesse è che ci passi del tempo insieme e ti fa piacere”, ha aggiunto.

