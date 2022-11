George Ciupilan e la difficile infanzia in Romania/ “Mangiavo sempre uova. Salvato da mia mamma…”

George Ciupilan, la difficile infanzia in Romania: ‘salvato’ dalla mamma Marilena

George Ciupilan, il più giovane concorrente del Grande Fratello Vip 2022, è nato e cresciuto in Romania trasferendosi in Italia, dove già viveva mamma Marilena, quando aveva solo 8 anni. Gli anni vissuti in Romania non sono stati affatto facili per George che, dopo la decisione della madre di cercare fortuna in Italia, è rimasto a vivere con il padre con cui, tuttavia, non ha avuto un’infanzia serena e felice come ha raccontato lui stesso al Grande Fratello Vip 2022 e, in precedenza, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi. I genitori di George si sono separati quando lui aveva un anno al punto da non ricordare un giorno vissuto con i genitori insieme.

“Ricordo che mangiavo sempre uova, da noi sono il cibo del popolo. Quando avevo otto anni mia madre con la scusa di una pizza…”, ha raccontato a Chi George Ciupilan che ha poi saputo che la mamma in Italia viveva in Liguria con un nuovo compagno.

La difficile infanzia di George Ciupilan e il trasferimento in Italia

Sono stati anni difficili quelli vissuti da George Ciupilan in Romania durante il periodo trascorso con il padre che aveva problemi con l’alcol e non riusciva a dargli l’affetto di cui aveva bisogno. Un giorno, in Romania, si è ripresentata la signora Marilena che ha deciso di fare l’impossibile per portare George in Italia con lei.

“Quella sera è riapparsa, come dicevo, e mi ha portato fuori. Mentre passeggiavamo mi ha chiesto una foto ricordo. In realtà le serviva la mia foto per il passaporto. Finito il giro siamo saliti su un van e ho capito che stavo andando con lei in Italia. Ero pazzo di gioia. Alla dogana ci hanno fermato perché mancava la firma di mio padre per il mio espatrio. Davanti alle preghiere di mia madre, però, ci hanno fatti passare”, ha raccontato a Chi. Dopo Venezia e Genova, George e la mamma si sono stabiliti in provincia di Savona.

