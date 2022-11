George Ciupilan e Matteo Diamante hanno litigato?/ L’ex di Nikita pubblica un post…

George Ciupilan e Matteo Diamante ai ferri corti? La replica dell’ex di Nikita Pelizon

George Ciupilan è stato attaccato da Matteo Diamante. Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip, il concorrente durante le nomination è stato chiamato in causa da Alfonso Signorini su un suo presunto avvicinamento nei confronti di Nikita Pelizon. In queste settimane, George è apparso molto protettivo nei confronti della ragazza e in molti si sono chiesti se il ragazzo provava qualcosa in più dell’amicizia. George però ha spiegato che con Nikita non sarebbe potuto nascere nulla visto che lui è amico del suo ex e cioè di Matteo Diamante. Il video ha fatto il giro del web ed è arrivato anche a Matteo Diamante che ha voluto rispondere sulle storie Instagram: “Ho finito ora di lavorare e mi avete inviato questo video… ????? Stiamo scherzando, spero… ‘Conosco molto molto bene’, ma sei serio?? Morditi la lingua Diamante, morditi la lingua”.

George Ciupilan: "Io e Nikita Pelizon non possiamo fidanzarci"/ "Mi piace ma..."

Come mai Matteo ha risposto in questo modo? Ci sono dei trascorsi che non conosciamo tra Matteo Diamante e George Ciupilan? Nelle scorse settimane, Diamante aveva commentato il presunto avvicinamento di George a Nikita con queste parole: “Giorgino ha finalmente la possibilità di dimostrare quanto sia maturo e cambiato, spero che due anni con me siano serviti! Per il resto non sono passate nemmeno 24 ore e sono già stato giudicato. Ho sentito più cose non vere, perciò mi limito a commentare se vengo chiamato in causa. Dispiace perché io spendo sempre buone parole, ma meglio che non parlo. Forse perché io non ho scheletri nell’armadio e non porto rancore, e sono felice nel vedere contente persone alle quali ho voluto bene. Ma non è per tutti così. Stiamo a vedere, comunque è ancora molto presto, ora si vogliono tutti bene, poi verranno fuori le persone vere”.

GEORGE CIUPILAN AI FERRI CORTI CON ANTONELLA FIORDELISI/ Lei accusa: "È un GPS! Va nei gruppetti e…"

George Ciupilan spinge Nikita Pelizon sul letto

George Ciupilan ci ha provato con Nikita Pelizon? Nelle scorse ore nella casa del Grande Fratello Vip, George durante un gioco nella casa ha fatto cadere Nikita sul letto di Antonino Spinalbese. Nikita ha subito reagito dicendo: “No, non posso toccarlo che se no poi mi rompono e mi dicono “Ah! cosa fai!”, alludendo così ironicamente alle continue critiche che riceve da parte di alcuni coinquilini.

Negli ultimi giorni i due concorrenti hanno stretto un’amicizia molto forte. Non è un caso che Nikita e George si siano avvicinati così tanto nelle ultime settimane. La giovane modella e l’ex studente de Il Collegio hanno entrambi alle spalle un’infanzia molto difficile. La Pelizon ha raccontato di essere scappata di casa a 16 anni, per sfuggire alla rigidità religiosa dei suoi genitori, Testimoni di Geova: “Per me è stato traumatico quando se ne è andato mio fratello e poi mi sono trovata da sola e ho deciso anche io di andarmene a 16 anni quando avrei dovuto sposarmi ma non ce l’ho fatta. Sono scappata, volevo stare due anni al Sud in silenzio senza più avere contatti con la mia famiglia e iniziare la mia vita. La polizia, però, mi ha portato subito a casa e da lì ho iniziato a mantenermi da sola“. Ciupilan ha invece vissuto i primi anni della sua vita in Romania insieme a suo padre, dove ha sopportato condizioni durissime. “I miei genitori si sono separati quando avevo un anno.”

George Ciupilan eliminato dal GF VIP?/ La sua amicizia con Nikita Pelizon...

© RIPRODUZIONE RISERVATA