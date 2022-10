George Ciupilan e Nikita Pelizon, nuova coppia al GF Vip?/ “Mi viene spontaneo…”

George Ciupilan e Nikita Pelizon, sta per nascere qualcosa?

Nella casa del Grande Fratello Vip sono tutti contro Nikita Pelizon. L’unico però a prendere le sue difese è stato George Ciupilan che proprio nella giornata di ieri non l’ha mandate a dire a Wilma Goich. La cantante infatti aveva inveito pesantemente contro Nikita Pelizon tanto che George si era sentito in dovere di far notare a Wilma che certi suoi comportamenti non gli erano piaciuti. Dopo la lezione di George, Wilma Goich aveva addirittura insinuato il dubbio che il ragazzo fosse stato mandato da Nikita.

George però ha ammesso proprio ieri di avvertire uno strano istinto di protezione nei confronti di Nikita. Come si legge sul portale The Pipol Tv: “Nikita Pelizon, attuale concorrente del GFvip7, ha quasi tutta la casa contro! L’unico a schierarsi, senza filtri, dalla sua parte è il giovane George Ciupilan. Il ragazzo, infatti, ha constatato quanto sia fastidioso sopportare i giudizi che spesso, il resto del gruppo, le attribuisce. Ecco le sue parole: “Non sopporto vedere tutti che si accaniscono contro di lei. È fastidioso. A me viene spontaneo proteggerla, e anche se un mio amico le va contro io andrò sempre a protezione di lei. Mi piace come persona”. Sui social sono in molti a tifare per una possibile storia d’amore tra George Ciupilan e Nikita Pelizon. Tra loro potrebbe nascere del tenero?

George Ciupilan si è preso una cotta per Nikita Pelizon?

George Ciupilan si è preso una cotta per Nikita Pelizon? Secondo i social, il concorrente del Grande Fratello Vip proverebbe qualcosa in più di una semplice amicizia nei confronti di Nikita. Proprio nel corso di una serata, Nikita stava ballando in giardino e George sembrava pendere dalle sue labbra. Da alcuni commenti si intuisce come secondo il pubblico George Ciupilan si sia preso una cotta per Nikita: “E’ una cosa a senso unico solo da parte di lui”, scrive un utente.

Nikita Pelizon in effetti avrebbe un fidanzato che l’aspetta fuori la casa del grande Fratello Vip. La vicinanza con George Ciupilan potrebbe però cambiare le carte in tavola. Nelle ultime ore Nikita si è trovata a parlare e scherzare con George Ciupilan, il più piccolo della Casa, e i suoi modi hanno un po’ spiazzato il concorrente nato in Romania. Nikita infatti ha scherzato per poi concentrarsi sul suo accento spiegando di essersi impegnata per non farlo sentire. “Te sei strana forte, fidati” ha affermato George piuttosto spiazzato dai modi particolari di Nikita, che poi ha cominciato a cantare una canzone che nel frattempo era diffusa in Casa attraverso gli impianti.

