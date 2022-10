George Ciupilan e Nikita Pelizon nuova coppia al Grande Fratello Vip?/ Gli indizi

Grande Fratello Vip 2022, Nikita Pelizon e George Ciupilan sempre più vicini

Nella Casa del Grande Fratello Vip 2022, tra litigi, battibecchi e polemiche, sembra essere nato anche un rapporto davvero speciale tra due concorrenti: Nikita Pelizon e George Ciupilan. Nel corso delle settimane i due concorrenti si sono avvicinati parecchio, instaurando un profondo rapporto di amicizia e confidenze. Spesso, infatti, si ritrovano a parlare privatamente confrontandosi anche sul loro difficile passato. Ma a confermare la tenera complicità creatasi è la simulazione di un divertente e spensierato incontro di lotta libera in salone.

Nikita, tra le risate, atterra George sul divano e con la sua forza cerca di tenerlo coricato. Il video di questo simpatico siparietto è stato subito condiviso sul web da numerosi fan e certifica, ancora una volta, la sintonia che c’è tra i due. Oltre all’amicizia, però, in molti ci vedrebbero un reale interesse da parte di Ciupilan: da questo bellissimo rapporto potrebbe nascere qualcosa di più?

George Ciupilan e Nikita Pelizon: storie comuni e un’amicizia speciale

In attesa di comprendere l’evoluzione del rapporto tra Nikita Pelizon e George Ciupilan, i due concorrenti del Grande Fratello Vip 2022 hanno davvero tante cose in comune. Oltre ad essere giovanissimi e amatissimi dal pubblico del reality, hanno anche un passato molto simile e sul quale più volte si sono confidati. Nikita a 16 anni ha cercato di scappare di casa fuggendo dai genitori, Testimoni di Geova, e dalle rigide regole imposte dalla loro religione. A 18 anni ha trovato la sua libertà lasciando casa e seguendo le orme del fratello e della sorella maggiori.

George, invece, ha vissuto i primi anni dell’infanzia in Romania solo con il padre, spesso assente. Poi il trasferimento in Italia grazie all’intervento della madre, che gli ha garantito un futuro migliore. Storie di fughe e di rinascita, alla ricerca della felicità: sono questi i destini che accomunano i due giovani concorrenti. Il pubblico li apprezza anche per la loro presa di posizione contro una buona fetta di Casa, che non risparmia critiche e frecciatine a Nikita: George è sempre rimasto al suo fianco, difendendola a spada tratta quando tutti la attaccano.

