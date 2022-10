George Ciupilan eliminato dal GF VIP?/ La sua amicizia con Nikita Pelizon…

George Ciupilan e Nikita Pelizon: cosa sta succedendo al GF VIP 7?

George Ciupilan nella casa del Grande Fratello Vip 2022 sempre più vicino a Nikita Pelizon. Tra i due c’è solo un sentimento di amicizia oppure sta per nascere qualcosa di più? Non è dato saperlo, ma intanto il giovane influencer ha preso in diverse occasioni la difesa di Nikita messa quasi in disparte da buona parte dei vipponi della casa. Per George Nikita è una ragazza dolcissima, ma il loro avvicinamento non è stato particolarmente gradito ai coinquilini della casa più spiata d’Italia che hanno nominato l’influencer. In particolare George è stato accusato da Elenoire Ferruzzi di fare il doppio gioco: di ascoltare tutti i commenti dei vipponi e di riferirli a Nikita.

Un’accusa prontamente smentita dal giovane influencer che, il giorno dopo la diretta del GF VIP, è tornato sulla questione dicendo: “solo perché mi avvicino a una persona che magari sta meno simpatica subito è cambiata anche l’opinione nei miei confronti”. Ad ascoltarlo c’era Attilio Romita.

George Ciupilan si confronta con Attilio Romita sul rapporto con Nikita Pelizon

Le parole di George Ciupilan hanno trovato concorde Attilio Romita che gli ha detto: “sono loro che si imbruttiscono quando dicono queste cose. Diventano brutti. Io che sono stato definito un calorifero perché ho detto che Nikita è una persona dolcissima? Io ieri l’ho detto ad Elenoire, che ieri è venuta anche a chiedermi scusa. Io le ho detto “guarda che tu mi fai aumentare la simpatia quando fai così”, perché degli attacchi così violenti nei confronti di una persona che può essere definita dolcissima sono fuori posto, sono sopra le righe. Poi è uscito il discorso che quando le piace un uomo Nikita prova a rubarglielo… ma quando mai! Io spero che a Nikita queste cose le scivolino addosso”.

Dal canto suo George ha aggiunto: “quando vedo che determinate volte sono ingiuste determinate cose non è che mi chiudo però vado in difesa… sono fatto così. Quando inizio ad affezionarmi e a tenere una persona perché non difenderla?”. A sostenerlo proprio l’ex mezzo busto del Tg1 che l’ha esortato a non abbattersi: “secondo me non ti devi pentire di aver fatto questa cosa”. L’influencer non è apparso però stranito, anzi ha replicato: “ma io non mi pento e vado avanti. Continuerò a farlo se vedo che determinate cose sono sopra le righe, esagerate o non le si addicono… io continuerò a difenderla perché no? È proprio un discorso di prendere posizione sulla cosa giusta”.











