George Ciupilan, Grande Fratello Vip da stratega o è riservato?/ Daniele e Amaurys, intervengono…

George Ciupilan, Grande Fratello Vip nell’ombra, il giovane della casa “gioca” in punta di piedi

George Ciupilan sta vivendo questa nuova esperienza al Grande Fratello VIP senza squilli di tromba. Da un lato si sta confermando un ragazzo piuttosto maturo e pacato, dall’altro eccessivamente riservato e trattenuto. In queste prime settimane, infatti, George è rimasto nell’ombra e raramente lo abbiamo visto in evidenza. Questo perché ha deciso di vivere la sua esperienza sotto le telecamere di Cinecittà in punta di piedi, cercando di approfondire i rapporti all’interno della casa senza fretta e in maniera graduale.

George Ciupilan e Asia Busciantella hanno avuto un flirt?/ Lo strano messaggio che...

Ciononostante, per i suoi compagni d’avventura Amaurys e Daniele, sarebbe opportuno che il giovane concorrente cominciasse a lasciarsi andare un po’ di più. I due ragazzi, quindi, gli hanno consigliato di far emergere il lato più genuino e divertente del suo carattere.

George Ciupilan, per Daniele e Amaurys si dovrebbe lasciare andare

Daniele e Amaurys non sono stati i primi a esprimersi in questi termini nei confronti di George. In linea generale è opinione diffusa, all’interno della casa, che Ciupilan si stia trattenendo oltremodo. Il giovane gieffino dal canto suo è felice di come sta procedendo la sua avventura al Grande Fratello. D’altra parte sta incontrando nuove persone, collezionando esperienza di vita nuove e amplificando la sua popolarità.

Amaurys Perez: "Ecco perché ho pianto in diretta al GF Vip"/ Spunta il gesto per George Ciupilan

Daniele, però, gli ha suggerito di lasciarsi andare e di farsi notare anche dagli altri coinquilini. Lo stesso consiglio fornito dal saggio Amaurys, che con il piccolo della casa ha instaurato un ottimo rapporto. “Divertiti”, gli hanno detto in coro.

LEGGI ANCHE:

George Ciupilan piange al GF Vip: infanzia difficile e rapporto col padre/ "Perché proprio a me?"

© RIPRODUZIONE RISERVATA