George Ciupilan ha davvero perdonato suo padre?/ Dubbi dopo la sorpresa al GF Vip: “Non è facile…”

Serata ricca di emozioni per George Ciupilan quella del Grande Fratello Vip 2022 del 21 novembre. Il gieffino ha non solo ricevuto la sorpresa di mamma Marilena e un videomessaggio della nonna dalla Romania, ma per lui, dopo anni di silenzio, è arrivato un videomessaggio da parte del padre. Parole d’amore quelle dell’uomo a fronte di un passato che però è stato molto burrascoso.

George non ha mai fatto mistero di essere quasi scappato dal padre e che i tre anni vissuti con lui durante l’infanzia sono stati molto difficili. L’uomo era spesso ubriaco, assente e a questo vanno aggiunti dettagli più duri che George ha preferito tacere. Se al momento della sorpresa, dunque, Ciupilan si è detto sorpreso ed emozionato, dopo la puntata ha riflettuto sull’accaduto, dicendosi confuso.

George Ciupilan, i dubbi dopo il messaggio del padre

“Il fatto che lui mi abbia detto delle frasi del genere e che abbia accettato una cosa del genere… Mi sento e voglio dire ok, – ha esordito George parlando del messaggio ricevuto da suo padre. Tuttavia ha chiarito – chiaramente metabolizzerò e cercherò di capire piano piano. Io non voglio chiudere le finestre, non è facilissimo ma voglio essere positivo”. George non è ancora pronto a riaprirsi totalmente alla possibilità di un rapporto con suo padre ma non chiude del tutto la porta, apprezzando il gesto fatto per lui attraverso le telecamere del GF. Intanto sul web è scoppiata una grande polemica contro gli autori per aver riaperto lo spiraglio di un rapporto tra un figlio e un padre che in passato ha fatto gravi errori come quello di Ciupilan.

