George Ciupilan/ Il playboy de “Il Collegio” approda a “La Caserma”

George Ciupilan è uno dei concorrenti della prima edizione de La Caserma, il nuovo docu-reality in onda dal 27 gennaio in prima serata su Rai Due. L’influencer di origini rumene torna così protagonista in un programma televisivo dopo aver partecipato a Il Collegio. Questa volta per George non si aprono le porte di qualche istituto, ma bensì della caserma di Levico, in provincia di Trento come rivelato dai vertici di Rai2: “uno scenario suggestivo che si sta girando in queste ultime settimane, con grande sforzo, visto il Covid”. Stando alle prime anticipazioni il nuovo docu-reality di Rai2 dovrebbe essere ambientato nel 1917, nel pieno della Prima Guerra Mondiale. I concorrenti vivranno in una caserma dove dovranno rispettare le rigidi regole della struttura militare. Ma chi è George Ciupilan?

Chi è George Ciupilan: da Il Collegio a La Caserma

Classe 2002, George Ciupilan nasce a Savona, più precisamente a Stella e ha origini rumene. E’ arrivato in Italia giovanissimo a soli 8 anni e dopo qualche piccola difficoltà iniziale per via della lingua, George ha saputo ambientarsi imparando la lingua italiana e facendosi nuove amicizie. Ha studiato presso l’istituto tecnico per geometri Boselli Alberti, ma non sappiamo se ha concluso gli studi oppure no. Giovanissimo partecipa al docu-reality “Il Collegio” conquistando l’attenzione dei giovanissimi e diventando un influencer di successo con più di 500 mila follower. Parlando di sé, George si definisce un ragazzo egocentrico, attento all’aspetto fisico al punto che fa quattro ore al giorno di palestra. Non solo è un leader di natura e si autodefinisce un playboy: “ho la fila esagerata di ragazze”.

Tra le sue conquiste c’è proprio l’ex protagonista de Il Collegio Roberta Zachero, anche se la loro storia è terminata ad aprile 2020. Infine il ragazzo ha parlato anche del rapporto con la madre che ha conosciuto a otto anno: “E’ mia madre? Ma è davvero bellissima!” sono state le sue parole la prima volta che l’ha vista. Un ricongiungimento che ha reso felice anche la mamma che ha detto: “dalla Romania sono venuta qui per cercare di migliorare la mia vita. Sono contenta di avere mio figlio George con me. Mi dà tanta gioia e tanta felicità”.



