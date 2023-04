George Ciupilan, il sostegno per Nikita: “Brava, resisti”/ Su Tavassi: “Evito di…”

George Ciupilan e il tifo per Nikita Pelizon per la finale del Grande Fratello Vip 2022

Manca sempre meno alla finalissima del Grande Fratello Vip 2022 e anche gli ex concorrenti si schierano con i finalisti. Se Antonella Fiordelisi ha già espresso la propria preferenza per Nikita Pelizon invitando i propri fan a votare per lei, anche George Ciupilan, senza rivolgere appelli ai propri fan, si è schierato con la modella. All’interno della casa, George e Nikita hanno avuto un rapporto intenso durante i primi mesi di convivenza trascorrendo insieme la maggior parte del tempo per poi allontanarsi con l’ingresso di Luca Onestini.

Dopo l’eliminazione, George ha continuato a seguire il reality e, oggi, dopo sei mesi, non nasconde di fare il tifo per Nikita. Su Twitter, infatti, Ciupilan ha scritto una riflessione su quello che è stato il percorso fatto dalla Pelizon nella casa di Cinecittà svelando il motivo per cui non piò sostenere una finalista che non sia lei.

George Ciupilan: le parole per Nikita Pelizon ed Edoardo Tavassi

George Ciupilan che, negli scorsi giorni ha cenato anche con l’amico nonchè ex fidanzato di Nikita Pelizon, Matteo Diamante, sui social mostra tutto il proprio sostegno all’amica in vista della finalissima. “Quando vedi una tua compagna di viaggio dopo 6 mesi di convivenza e tutto il tempo passato insieme che non viene neanche abbracciata quando viene nominata finalista, si capiscono tante cose e una di queste è la sua forza di resistere ancora, brava Nikita!”.

George, inoltre, si è lasciato andare anche a nuove dichiarazioni nei confronti di Edoardo Tavassi contro cui ci era già scagliato in precedenza. Facendo riferimento al litigio tra Tavassi e Micol Incorvaia ha commentato così: “Evito di dire la mia opinione su Tavassi!!! Tanto la sapete già”.

Quando vedi una compagnia tua di viaggio dopo 6 mesi di convivenza e tutto il tempo passato insieme che non viene neanche abbracciata quando viene nominata finalista , si capiscono tante cose e una di queste è la sua forza di resistere ancora ,brava nikita !#nikiters — George Ciupilan (@GeorgeCiupilan) March 28, 2023

Evito di dire la mia opinione su tavassi !!!!

Tanto la sapete già , buon mercoledì a tutti .#GFvip — George Ciupilan (@GeorgeCiupilan) March 29, 2023













