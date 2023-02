George Ciupilan/ Il successo e l’alcool: “da un giorno all’altro cambiata la vita”

George Ciupilan ospite a Verissimo dopo il GF VIP

George Ciupilan dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip 2022 racconta la sua esperienza a Verissimo da Silvia Toffanin su Canale 5. L’influencer è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, anche se all’interno della casa non si è fatto notare più di tanto. Silente e spesso lontano da dinamiche di gioco, George ha perso al televoto contro Oriana Marzoli e Nikita Pelizon. Nella casa però il giovane ha condiviso molto della sua vita privata e personale parlando del controverso rapporto con il padre, dell’amore immenso per la mamma, ma anche del successo inaspettato e di alcuni scheletri nell’armadio. Tra questi c’è l’alcool, un vizio che l’ha portato a diventarne vittima.

Proprio nella casa ha raccontato: “con l’alcol facevo cose che da lucido non avrei fatto, mi svegliato la mattina e non mi ricordavo nulla. Non era dipendenza, a me era un insieme di cose”. Improvvisamente Ciupilan è caduto nel vortice dell’alcool: “da un giorno all’altro mi è cambiata la vita, avevo gli occhi puntati addosso. Bevevo per non sentire la pressione, mi tornava il passato in mente, usciva la parte che non mi piaceva di me. Diventavo fuori di me, facevo casini. Andavo in discoteca, mi prendevano in giro, tante cose si sommavano ed era dura”.

George Ciupilan e l’alcool: “anche mio padre aveva questo problema”

Ad un certo punto però George Ciupilan ha deciso di smettere di bere. Come? “Ad un certo punto mi arrivò uno schiaffo così forte, mi svegliai una mattina e chiesi a mia madre se ero l’unico in famiglia con questo problema. Anche mio padre aveva questo problema, anche lui quando beveva diventava aggressivo. Da quando ho sentito quelle parole ho pensato non voglio più bere, posso vivere anche senza alcol. Penso sia la cosa più bella che ci sia” – ha raccontato l’influencer che si è tatuato la data del 30 gennaio 2022, il giorno in cui ha smesso di bere.

