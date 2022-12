George Ciupilan in crisi al GF Vip, abbandona?/ Luca Onestini non ci sta…

È ancora crisi per George Ciupilan nella Casa del GF Vip, settimane dopo l’inizio di un’avventura televisiva che sembra averlo letteralmente spiazzato. Il concorrente è riuscito a costruire un dialogo profondo soltanto con Luca Onestini ed è ancora bersaglio di critiche per via del suo essere troppo introverso. Una situazione di cui lui stesso ha preso atto, ma che sembra costringerlo in un angolo a “subire” le dinamiche del reality senza intervenire attivamente in giochi e discorsi con gli altri vipponi in gara.

Proprio Luca Onestini, a poche ore dalla puntata con Alfonso Signorini, ha deciso di tentare nuovamente di spronarlo per riprendere in mano le redini del suo percorso tra le mura di Cinecittà, provando anche a farlo ragionare su come gli altri concorrenti – protagonisti di alcuni tristi episodi nei suoi confronti – percepiscono il suo isolamento rispetto al contesto. Già nei giorni scorsi, George Ciupilan è stato protagonista di un faccia a faccia con Antonella Fiordelisi in cui la vippona ha fatto una sorta di “mea culpa” per non averlo capito abbastanza, ma al momento sembra che anche quella chiacchierata non abbia sbloccato il concorrente. Il conduttore del reality potrebbe voler capire di più sull’attuale condizione di George Ciupilan nella Casa, e non si esclude che nelle prossime ore possa arrivare anche una sorpresa per lui…

Luca Onestini a George Ciupilan: “Buttati…”, cosa sta succedendo al GF Vip

Per George Ciupilan l’avventura al Grande Fratello Vip non è proprio rose e fiori. Sicuramente tra i concorrenti apparsi più in difficoltà nell’instaurare legami in Casa, ha avuto modo di far sentire la sua voce, in modo più approfondito, soltanto con Luca Onestini che lo tiene ancorato al gioco cercando di farlo ragionare e di fargli cambiare approccio. Anzitutto nel tentativo di strapparlo a quell’isolamento dietro cui si nasconde senza mai intervenire troppo nelle dinamiche del programma. Il suo silenzio in Casa è stato oggetto di pesanti critiche da parte di alcuni vipponi, che lo accusano di non esporsi mai e di aver persino fatto della sua timidezza e introversione una vera e propria strategia.

Luca Onestini non ci sta e continua a spronarlo in vista delle prossime tappe del percorso nel reality, sostenendolo ma anche accendendo un faro sul suo comportamento e sugli errori che starebbe commettendo nel chiudersi troppo. “Il fatto che pensi molto o stai in silenzio per ascoltare quello che dicono gli altri può essere frainteso”, ha sottolineato l’influencer nel tentativo di rimettere George Ciupilan in carreggiata. “Tu sei qui per farti conoscere da tutti, dentro e fuori. Quando parli dici cose giuste, quindi devi dire quello che pensi, buttati. Non aspettare sempre che ti venga data parola, qui la parola te la devi prendere“. George Ciupilan riconosce di essere in difficoltà nell’esprimere il suo pensiero in Casa, e torna con la promessa di esporsi di più. Sarà davvero così? La sensazione è che la sua permanenza nel reality sia sempre più a rischio, ma i colpi di scena potrebbero essere dietro l’angolo…











