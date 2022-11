George Ciupilan, in crisi per il messaggio dal padre violento/ Piovono critiche su Signorini e autori

George Ciupilan e il suo passato doloroso: il racconto del concorrente

Nel corso dell’ultima puntata, a stare al centro dei riflettori è George Ciupilan un ragazzo silenzioso e discreto che nasconde, però, un passato molto doloroso. Il concorrente ha raccontato il difficile rapporto con il padre: “Non ho ricordi belli di lui, lo vedevo la sera, magari incaz*ato… Non voglio dire tutto perché non riesco ad essere così cattivo. Non gli porto rancore, non voglio portarglielo, è andata così. Ci sono state scene… Non era quello che mi serviva. Mi sono chiesto ad un certo punto perché a me, ma non ci potevo fare niente”.

GEORGE CIUPILAN E LA DIFFICILE INFANZIA IN ROMANIA/ "A scuola ero diverso dagli altri, faceva male…"

George Ciupilan è nato in Romania, ma è cresciuto con la sua cara nonna perchè la mamma si è dovuta trasferire in Italia per questioni economiche. Ad un certo punto, suo padre lo ha strappato alla nonna che non ha potuto opporsi e l’ha portato con se. La sua infanzia è stata molto dura perchè il padre risultava essere molto severo con lui, ma fortunatamente la madre lo ha “salvato” e portato in Italia.

George Ciupilan in lacrime perdona il padre/ Amaurys piange e Marco Bellavia...

George Ciupilan, parte la polemica sul web per la sorpresa del padre: critiche al GF Vip e Signorini

Dopo aver raccontato il suo difficile passato con il padre, Alfonso Signorini ha annunciato a George Ciupilan una sorpresa. La sorpresa in questione era proprio il videomessaggio del padre: “Mi dispiace non essere venuto da te, sono tuo padre e ti amo tanto, ti amerò per tutta la vita”.

Alla vista del papà, il tik toker è scoppiato in copiose lacrime di commozione. Il gesto ideato dal Grande Fratello Vip 2022 ha, però, indignato il web. “Ma non vedete come soffre sto ragazzo? Fargli vedere il padre equivale a fargli del male”, “Non si gioca con il dolore”. Questi e altri commenti negativi sono arrivati al reality show e Alfonso Signorini accusati di fare spettacolo sfruttando le debolezze e il dolore dei concorrenti.

GIGI, CHI È IL PADRE DI GEORGE CIUPILAN/ Sorpresa dopo anni di silenzio: "Voglio stringergli la mano"

© RIPRODUZIONE RISERVATA