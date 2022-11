George Ciupilan in lacrime perdona il padre/ Amaurys piange e Marco Bellavia…

George Ciupilan, il messaggio del papà

Nella puntata del Grande Fratello Vip, c’è spazio per George Ciupilan. Il giovane ha dovuto ripercorrere l’amaro passato, fatto di abbandoni e momenti difficili in Romania, la sua terra. Lì è rimasto il padre, raggiunto proprio dalle telecamere del GF Vip. “È stato difficile raggiungerlo perché lavora in un paesino abbastanza sperduto della Romania“, spiega Alfonso Signorini in apertura di blocco.

Nel videomessaggio, il padre dice: “George sappi che mi dispiace molto non essere riuscito a venire da te. Nonostante questo resto sempre tuo padre e ti amo tanto“. La mamma Marilena, arrivata nella Casa per fare una sorpresa al figlio, lo rincuora: “Non piangere, ti vuole bene, devi far vedere che sei forte”.

George Ciupilan in lacrime per il padre

Dopo il videomessaggio del padre, George Ciupilan scoppia in lacrime. Alfonso Signorini commenta: “Non è stato facile ma poi si è fatto un esame di coscienza. Chiede di accogliere il suo messaggio e ti tende una mano. Starà a te adesso decidere se stringerla o meno. Lui adesso ti sta guardando, vuoi dirgli qualcosa?”. George, in lacrime, decide di perdonarlo: “Voglio stringergli la mano”.

“Il sangue, acqua non si fa”, è il commento della mamma di George. Alfonso Signorini la elogia: “Hai sofferto tanto per quest’uomo ma tu hai dato un grande esempio di una grande mamma”. Per Sonia Bruganelli, George è coraggioso ad accettare le scuse del papà. Marco Bellavia commenta: “Lui è in silenzio perché ascolta, è molto sensibile e secondo me tirerà fuori qualcosa di più dopo stasera”. Per Carolina Marconi, “all’inizio non riusciva a parlare del papà. Adesso si è sbloccato”.

