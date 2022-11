George Ciupilan innamorato di Nikita al GF Vip 2022?/ Lei frena “É come mio fratello”

George Ciupilan e il rapporto con Nikita Pelizon

George Ciupilan e Nikita Pelizon trascorrono sempre più tempo insieme. George che, nella casa del Grande Fratello Vip 2022 sta facendo fatica ad aprirsi e a raccontarsi agli altri concorrenti, con Nikita ha instaurato un rapporto davvero speciale. Molto uniti, George e Nikita rappresentano una spalla l’uno per l’altra. Di fronte alla crisi che Ciupilan ha vissuto dopo essere finito in nomination, Nikita ha ammesso di soffrire quando lo vede stare male. I due, oltre a parlare tanto tra loro, si divertono trascorrendo il tempo con vari giochi.

Il feeling speciale che hanno non è sfuggito agli altri inquilini della casa. “Sono carini insieme“, ha commentato Antonella Fiordelisi guardandoli giocane insieme. C’è chi pensa che, per George, il rapporto con Nikita potrebbe arrecargli anche qualche problema. sul web e nella casa in tanti pensano che George prova un sentimento per Nikita che, ad Alfonso Signorini, ha raccontato di non poter immaginare una storia con lei essendo amico di un suo ex fidanzato.

La domanda di Edoardo Donnamaria a George e Nikita

Durante il daytime del Grande Fratello Vip 2022 trasmesso il 3 novembre, Nikita Pelizon ha spiegato di non riuscire ad immaginare George come fidanzato trovandosi in due fasi della vita totalmente diverse. Il rapporto tra i due, tuttavia, sta diventando sempre più stretto e, durante la chiusura nelle camere, i due hanno scherzato per tutto il tempo sul letto di Edoardo che, vedendoli così affiatai, ha poi rivolto ad entrambi una domanda.

“Non vi viene voglia di baciarvi a un certo punto?”, è stata la domanda di Edoardo. “E’ come mio fratello“, ha risposto Nikita. George, invece, ha preferito non rispondere restando in silenzio.

Nikita: “ 🤌🏻 è tipo mio fratello” #gfvip #nikiterspic.twitter.com/ffhB7NC2qa — Våle🐍; Campioni d'italia 🏆🇮🇹 (@Vale41229116) November 3, 2022













