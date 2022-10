George Ciupilan innamorato di Nikita Pelizon al GF Vip?/ Web in subbuglio: “Lui pende dalle sue labbra”

George Ciupilan pazzo di Nikita Pelizon al Grande Fratello Vip?

Nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 un giovane concorrente potrebbe aver perso la testa per una gieffina. Finora George Ciupilan non è stato tra i concorrenti più protagonisti: abbastanza defilato nelle liti, il giovanissimo ha comunque instaurato bei rapporti e prime amicizie nella Casa. Una di queste è con la bella Nikita Pelizon, ultimamente al centro di critiche da parte di alcuni coinquilini per il suo comportamento, definito ‘ambiguo’.

Chi però non la trova affatto ambigua e, anzi, sembra essere molto interessato a lei è proprio George. Se n’è accorto buona parte del pubblico che segue il Grande Fratello Vip su Mediaset Extra durante la giornata. In particolare c’è chi ha notato negli occhi di Ciupilan vero e proprio amore nei confronti di Nikita in una delle loro ultime chiacchierate.

George Ciupilan e gli sguardi a Nikita Pelizon: è amore?

In un video che gira sul web, George e Nikita chiacchierano da soli in giardino. Lei scherza ma lui la guarda con occhi seri, preso da lei e dalle sue parole. Atteggiamento che qualcuno ha associato ad un possibile sentimento che Ciupilan sta iniziando a provare per la Pelizon. “Lui pende letteralmente dalle sue labbra”, ha scritto allora qualcuno, proponendo il video della loro chiacchierata in giardino.

C’è però chi sottolinea che si tratta di un sentimento a senso unico, visto che Nikita ha ammesso di avere una persona fuori ad attenderla. Non ha d’altronde mostrato nei confronti di George alcun gesto che potesse far pensare ad un interesse che vada oltre l’amicizia. Come si svilupperà questo rapporto?

“Te c’hai gli occhi a cuoricino” cit George😂 vi prego, lui pende letteralmente dalle sue labbra #GFVIP pic.twitter.com/o9mrtChYH0 — Francesca • le mans🏎 (@francym97_) October 19, 2022













