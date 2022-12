George Ciupilan innamorato?/ “La mia ex mi piace ancora, avrei voluto entrasse al GF”

George Ciupilan ancora preso dalla sua ex? La confessione al GF Vip

L’ex fidanzata di George Ciupilan, Samara Tramontana, ha fatto una sorpresa al concorrente nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2022. Incredulo, dopo la diretta, il tiktoker si apparta in giardino con Luca Salatino e gli confida di provare ancora dell’interesse per lei.

Samara Tramontana ha mentito al GFVip?/ Bomba su Ciupilan "Gli mette le corna e poi…"

Come riporta Biccy, George Ciupilan dichiara: “Sono felice che ci sia, ma io devo capire se è fidanzata o single. Mi sembrava inopportuno chiederle se era occupata o meno. Non mi è venuto da chiederglielo in diretta davanti a tutti. Se mi piace ancora? certo poi lei è una bella ragazza. Se sento qualcosa? Ti rispondo dicendoti che l’avrei voluta come nuova concorrente, mi avrebbe capovolto l’esperienza. Con una ragazza così dentro… Con una che mi piace e la conosco, cambia il gioco. A mente fredda le avrei chiesto ‘sei ancora fidanzata?’. E ancora: “Sì adesso lo chiederei senza problemi. Lo scoprirò quando uscirà allora. Sono nel pallone e non me l’aspettavo questa sorpresa. Quando una cosa non te l’aspetti è così. Se mi batteva il cuore quando l’ho vista? Adesso non esageriamo dai Luca quanto ti piace mettere il dito nella piaga ormai ti conosco. Ha detto delle bellissime cose, accetto le scuse e sono felice“.

SAMARA TRAMONTANA, EX FIDANZATA GEORGE CIUPILAN/ Sorpresa al GF: "Volevo dirti che…"

George Ciupilan, la sorpresa dell’ex Samara al GF Vip: “Volevo dirti che…”

George Ciupilan riceve la visita a sorpresa della sua ex, Samara Tramontata, al Grande Fratello Vip 2022. I due si erano lasciati molto male prima che il tiktoker entrasse nella Casa, e poi hanno perso i contatti fino a questo momento. La ragazza ha elogiato il concorrente con parole dolci e affettuose: “Ciao George, so che probabilmente non avresti voluto vedermi. Io ti ho seguito tantissimo, mi sono legata tantissimo al tuo percorso e mi sono emozionata”.

E ancora: “Noi abbiamo avuto una relazione strana, corta ma vissuta parecchio. Ci siamo mancati di rispetto, siamo stati troppo rancorosi e infantili, e sono qui per dirti che mi dispiace. Vorrei riavere quel tipo di rapporto umano e di amicizia“. Ora, però, c’è l’occasione di ritrovarsi e riconciliarsi e arriva un consiglio all’indirizzo del concorrente: “Volevo dirti che devi dare il 100% di te, fuori ti amano tutti. Voglio vedere tutto di te. So che è difficile, ma so che tu puoi farlo. Non so se ti ha fatto piacere vedermi. Bravo, sono molto orgogliosa di te”.

GF Vip, George innamorato di Oriana?/ Giaele lo stuzzica "Esteticamente sì, ma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA