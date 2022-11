George Ciupilan: “Io e Nikita Pelizon non possiamo fidanzarci”/ “Mi piace ma…”

George Ciupilan, nel corso delle nomination della tredicesima puntata del Grande Fratello Vip, ha ammesso di provare un interesse nei confronti di Nikita Pelizon. “È una brava ragazza, mi piace”, così ha risposto al conduttore Alfonso Signorini, il quale ha sottolineato come i due passino molto tempo insieme. Il loro rapporto stretto è stato evidente anche durante la diretta, quando l’influencer è andata a consolare il coinquilino che si era commosso alla visione della clip su Antonino Spinalbese e la storia della sua famiglia.

In più occasioni, in queste settimane, il tik toker ha inoltre difeso la ragazza, bersaglio di tanti altri Vipponi, al punto di prendersi a sua volta diverse critiche. A tal proposito, in questa puntata, George Ciupilan si è beccato anche qualche nomination in più del solito, dato che Nikita Pelizon è immune in quanto favorita dal pubblico secondo l’ultimo televoto. Ma tra loro, alla fine, nascerà qualcosa di più?

Nonostante George Ciupilan abbia ammesso di provare qualcosa nei confronti di Nikita Pelizon, il tik toker, rispondendo alle domande incalzanti del conduttore Alfonso Signorini, ha rivelato anche che tra loro non potrà nascere nulla di più di una sincera amicizia: “Se in futuro ci sarà la possibilità che diventi la mia fidanzata? Non posso”, ha chiarito. Il motivo sta in una precedente relazione dell’influencer.

“Un ex di Nikita è un mio caro amico, non potrei mai fargli questo”, ha rivelato il giovane Vippone. Il tutto mentre la diretta interessata si trovava nel salone e dunque non poteva replicare. L’identità della persona in questione non è stata rivelata, ma la sensazione è che possa trattarsi di Matteo Diamante. I due sono stati insieme a partire dal 2016, ma la loro relazione è durata poco più di un anno. Nel 2018 infatti hanno partecipato insieme a Ex on the beach.

