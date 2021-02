George Ciupilan, la caserma/ Dal bacio con Linda alla furia Daretti!

George Ciupilan a confronto con capo Daretti nella Caserma

George Ciupilan la smetterà di ridere ne La Caserma? Il capo Daretti lo spera e glielo ha già ordinato tirando fuori uno di quei suoi discorsi che il pubblico a casa ama tanto e che lo ha reso una star sui social. In molti lo vorrebbero come coach motivazionale ed è proprio la stessa influenza che ha avuto sull’ex collegiale, che è andato via contento e pieno di buoni propositi dopo il loro faccia a faccia in giardino. Ma siamo sicuri che questo basterà a cambiare le cose? Non sappiamo ancora cosa ne sarà di Ciupilan questa sera ma quello che è certo è che il giovane 18enne ha apprezzato molto l’apertura dello spaccio la scorsa settimana e che proprio per via di qualche birretta, ha mollato gli ormeggi rivelando a Linda il suo interesse. Risultato? I due sono finiti chiusi in un bagno per darsi un primo bacio, almeno secondo quanto loro stessi hanno raccontato.

George Ciupilan e Linda a letto insieme?

Secondo le anticipazioni di questa sera de La Caserma, sembra che una delle coppie del programma, magari proprio quella formata da George Ciupilan e Linda, finiranno a letto insieme, nel senso letterale del termine. Alcune immagini mostrano una coppia beccata a dormire insieme a letto avvinghiati e sembra che la cosa non filerà via liscia questa volta. Ma davvero sarà George a finire nei guai dopo il primo discorsetto di capo Daretti? Al momento non c’è dato saperli ma molti sono convinti che l’ex de Il Collegio sia pronto a tutto pur di farsi notare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA