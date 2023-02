George Ciupilan: “Mi piace Ginevra Lamborghini”/ “Ma il flirt con Antonino…”

Rivelazione scottante ai microfoni di “Verissimo”, trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin, da parte dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip George Ciupilan, il quale ha ammesso di essere rimasto colpito sentimentalmente da Ginevra Lamborghini. Parlando della ragazza, l’ex protagonista de ‘Il Collegio’ e de ‘La Caserma’ è diventato paonazzo, con la presentatrice che non ha esitato a sottolineare lo status di difficoltà emotiva nel quale si è ritrovato il giovane nel corso dell’intervista su Canale 5.

GEORGE CIUPILAN: “ALL’INIZIO DEL GRANDE FRATELLO VIP, GINEVRA LAMBORGHINI MI PIACEVA, POI È ARRIVATO IL FLIRT…”

Ma quali sono state le dichiarazioni di George Ciupilan relative a Ginevra Lamborghini? Eccole di seguito: “All’inizio del programma c’è stata una ragazza che mi piaceva, Ginevra Lamborghini. Solo che c’è stato poi il flirt con Antonino Spinalbese e io per non intromettermi ho deciso di fare due passi indietro. Ma posso dire che mi piaceva il suo modo di fare, che era molto estroverso. Forse lei lo sta scoprendo soltanto adesso”. Silvia Toffanin ha chiuso l’argomento invitando nuovamente a “Verissimo” George Ciupilan, ma la prossima volta in compagnia di Ginevra Lamborghini: lui, imbarazzato e speranzoso, si è lasciato andare a un inequivocabile “speriamo”. Se sono rose, fioriranno…

