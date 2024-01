George Ciupilan, perché è stato aggredito? / “Pestaggio è scotto della popolarità”

A tu per tu con Silvia Toffanin, l’ex gieffino George Ciupilan ripercorre le sue ultime settimane concitate: lo sfogo dopo l’aggressione

Forse non tutti sanno che nelle scorse settimane l’ex concorrente de Il Collegio e del Grande Fratello è stato vittima di un pestaggio. Una brutta aggressione che ha causato diversi ematomi sul volto di George Ciupilan: il ragazzo si è preso uno spavento non da poco, infatti non si sarebbe mai immaginato di diventare bersaglio dei suoi aggressori. Dopo il fattaccio, George ha deciso di raccontare tutto ai suoi follower di Instagram, lasciandosi andare ad uno sfogo.

“Queste sono le mie condizioni. Devo fare ancora degli accertamenti ortopedici per quanto riguarda la parte alta del tronco, soprattutto la spalla che faccio fatica a muovere”, aveva spiegato l’ex concorrente del GF e de Il Collegio in una chiacchierata coi propri fan. “Spero che nessun altro collega che fa il mio stesso lavoro possa subire una cosa di questo tipo e correre rischi per la propria salute, come sta succedendo a me in queste ore”, aveva ammesso amaro George Ciupilan.

George Ciupilan a Verissimo dopo l’aggressione: la “scarsa simpatia” il motivo del suo pestaggio?

Gli evidenti segni riportati sul suo volto sono una testimonianza del pestaggio subito da George, che ora cerca di guardare avanti e superare questo spiacevole episodio. Come dicevamo, il ragazzo ha raccontato di essere finito nel mirino degli aggressori per motivi di “scarsa simpatia”.

Su Instagram, Ciupilan non si è voluto addentrare nelle dinamiche del pestaggio e sull’identità dei suoi aggressori, ma forse oggi si sbottonerà un po’ di più. Dopo l’aggressione, l’ex gieffino si è trovato circondato di amore: tanti i numerosi messaggi di affetto ricevuti dai suoi compagni di avventure, tra cui Nikita, Patrizia Rossetti e Matteo Diamante.

