George Ciupilan piange al GF Vip: infanzia difficile e rapporto col padre/ “Perché proprio a me?”

George Ciupilan, la difficile infanzia: lacrime al Grande Fratello Vip

È una storia molto toccante quella di George Ciupilan. Il ragazzo, che ha solo 20 anni, la racconta al Grande Fratello Vip e non trattiene le lacrime: “A volte ti chiedi ‘Ma perché a me?’ Purtroppo non ci puoi fare più di tanto. Sono cresciuto con tante persone diverse.” racconta in un filmato.

MARILENA, CHI È LA MAMMA DI GEORGE CIUPILAN/ Sorpresa al GF Vip: "Ho combattuto per lui, sono orgogliosa"

Poi in diretta spiega: “Ero un bambino spensierato. Mi ricordo poco, mia madre amava farmi le foto e le riguardavo crescendo. Sono sempre stato un ragazzo realistico, credevo poco alle favole e alla fantasia, vedevo più le cose reali, ciò che avevo davanti. Sono stato abituato in modo diverso.” E spiega: “Ora sto intraprendendo un percorso che non mi sarei mai aspettato. Non devo dare conto a mio padre, solo a mia madre.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Chi è Gigi il padre di George Ciupilan/ Perchè non ha più rapporto con lui? "Beveva, io sono cresciuto"

GF Vip, George Ciupilan e l’infanzia che non vuole ricordare, quella in Albania con suo padre Gigi…

Al Grande Fratello Vip c’è un concorrente che, lentamente e con molta riservatezza, sta imparando a farsi conoscere sempre più… Si tratta del più piccolo dei Vipponi, il 20enne George Ciupilan. Il TikToker che vanta più di 1,7 milioni di seguaci, si sta facendo apprezzare sempre più dai telespettatori specialmente dal caso Marco Bellavia dove, il giovane influencer, si è rivelato essere uno dei pochi inquilini di buon cuore a essersi avvicinato e aver interagito con l’ex conduttore di Bim Bum Bam. L’ex partecipante di Il Collegio e La Caserma non è il classico influencer viziato e con vita agiata anzi, George Ciupilan ha avuto un passato molto difficile e burrascoso, tant’è che considera la sua partecipazione al GF Vip come il suo riscatto sociale.

George Ciupilan rivela il suo lato più sensibile al Grande Fratello VIP/ Sa ascoltare e stare vicino...

Ciupilan ha raccontato come il suo cuore sia diviso: da una parte l’Albania, dall’altra l’Italia. L’Albania dove è nato e dove, ahimè, a solo un anno ha assistito alla dura separazione tra i suoi genitori: mamma Marilena che è venuta in Italia, e suo padre, Gigi, con cui è rimasto durante l’infanzia. Un infanzia di cui però non ama raccontare, un infanzia che non vuole rivivere. Nonostante la sua riservatezza sull’argomento però, il suo compagno di avventura Alberto De Pisis, è riuscito a strappargli qualche nuova informazione a riguardo…

GF Vip, George Ciupilan ha un secondo papa: “Prima di venire in Italia non avevo figure di riferimento…

A quanto pare George Ciupilan ha un secondo papà, si tratta del compagno di sua mamma Marilena, il giovane lo ha rivelato ad Alberto De Pisis durante una chiacchierata nel giardino della casa del GF Vip: “Sei cresciuto con il compagna di tua mamma anche tu?” esordisce De Pisis. “No, c’è sì dagli 8 fino ai 17 anni. Io adesso lo chiamo papà”, risponde Ciupilan. È a questo punto che De Pisis inizia a indagare sull’infanzia del TikToker, chiedendogli se sia mai stato geloso che un altro uomo, non suo padre biologico, si sia avvicinato a sua madre: “Non avevo quel genere di problema – esordisce Ciupilan, continuano poi – Non ho mai visto i miei genitori insieme quindi automaticamente non ti fai un problema”.

Alberto De Pisis, all’oscuro del rapporto tra Ciupilan e il padre, gli chiede a questo punto se suo padre biologico sia venuto a mancare: “No, no, è ancora in vita mio padre – dice George – È stata un po’ complicata la situazione, loro si sono separati quando io avevo un anno, mia madre poi è partita per l’Italia e io ho vissuto con mia nonna e con mio padre. Non era un periodo bellissimo, poi sono arrivato qua in Italia. Prima di venire qui e raggiungere mia madre non avevo figure di riferimento, genitori con cui stare durante il giorno, ero abituato a stare da solo. Dentro di me mi mancavano quelle figure ma cercavo di non pensarci”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA