George Ciupilan piange vittima di Linda Mauri e Fratino/ “Non lo meritavo…”

Tutto è pronto per il ritorno di George Ciupilan nella prima serata di Rai2 per una nuova puntata de La Caserma. L’ex del Collegio continua ad essere al centro delle polemiche ma anche degli eventi di questa prima edizione del docureality e quando non lo fa con le sue attività sportive, riesce a farlo con le questioni amorose che lo riguardano sempre più da vicino. Come se la questione con la bella Linda Mauri non bastasse, George Ciupilan se l’è vista davvero brutta nella puntata scorsa quando ha scoperto che la sua bella fidanzata, o quasi, si era chiusa in bagno con il suo compagno di camerata, Andrea Fratino. Per fortuna non c’è stato bisogno di ricorrere a scontri perché tutto era solo uno scherzo organizzato addirittura con la complicità dell’istruttrice Colucci. Proprio grazie a questo scherzo e a quello che è successo dietro le quinte del programma, la recluta ha capito che quello che prova per George è qualcosa di più rispetto a quello che pensava.

George Ciupilan, Linda Mauri e Fratino lo riducono in lacrime ne La Caserma

Alla fine, infatti, Fratino si è fatto beccare in bagno con Linda e a quel punto George Ciupilan ha dato di matto e c’è mancato poco che alzasse le mani su quello che credeva essere il suo rivale in amore o, ancora peggio, un infame, a suo dire. A quel punto i gemelli hanno deciso di rivelare la verità all’amico che in un primo momento sorride e in seguito si lascia andare alla commozione: “Eh ma adesso piango quasi quasi”. I ragazzi lo abbracciano dispiaciuti, non tanto, mentre Linda gli si stringe al collo e a quel punto, dietro le quinte e lontano da tutti, rivela che uno scherzo così bello non glielo ha mai fatto nessuno.



