George Ciupilan preso di mira al GF Vip?/ Affronta Luca: “Ridi alle battute su di me”

George Ciupilan: preso di mira dal gruppo al GF Vip 2022?

George Ciupilan sembra essere diventato il bersaglio del gruppo del Grande Fratello Vip 2022. L’ex concorrente del Collegio è il più giovane tra i gipponi e spesso non prende parte alle discussioni che nascono dentro la casa. Il suo atteggiamento è stato preso di mira da alcuni gipponi: “Che poi è davvero sempre zitto a bocca chiusa. Ma a furia di non aprire mai bocca come fa a non puzzargli l’alito? Io capisco che non vuole mettersi in dinamiche che non gli interessano, ma cavolo non parla proprio. Anche io certe volte non ho pareri su altre cose. Ad esempio sul caso Prati. In confessionale mi chiedevano di Caltagirone e io dicevo ‘non me ne frega proprio nulla non so che dirvi’. Però ogni tanto avrai una tua opinione?”, ha detto Antino Spinalbese parlando con Luca Salatino. Inaspettamente l’ex tronista, che sembrava aver creato un bel legame con George, ha dato ragione all’ex di Belen: “Ragazzi ao ma è muto non parla mai. Io certe volte non so nemmeno come fa a non parlare. Secondo me gli pesano così tanto i capelli che la bocca sta sempre chiusa. Sta sempre fermo in quella posa zitto”.

George Ciupilan, l'amico Alessandro Scarpa "non lo riconosco, lo vedo chiuso al gf"/ "Interessato a Nikita"

George Ciupilan e Luca Salatino a confronto

George Ciupilan ha notato questo cambio di atteggiamento di Luca Salatino, con cui credeva di aver instaurato un bel legame, e ha deciso di prenderlo in disparte per avere un chiarimento. “Una persona si aggrappa sempre a quello che per lui è sbagliato. Quando mi dicevano “no perché George è così” io dicevo “raga’, George è semplicemente un ragazzo diverso da voi che con me si apre e parla, quindi per me quello che dite è sbagliato.” Io questo l’ho detto sempre ad Antonella, Antonino… se io mi affeziono a una persona, per me quella persona non ha malizia. Non me la prendo se scherza o gioca. Qualsiasi cosa succeda, so che non lo fa con cattiveria”, ha detto Luca cercando di tranquillizzare il ragazzo. George non è sembrato molto convinto dalle sue motivazione: “Nelle ultime due settimane io ti ho sentito molto più freddo. Ti ho visto più freddo nei miei confronti. Da quando ci sono le battute su di me, vedo che ridi”. Ma Salatino ha respinto le accuse dicendo che due persone si vogliono bene, si possono dire qualsiasi cosa, anche ridere l’uno dell’altro.

LEGGI ANCHE:

GF Vip, Matteo Diamante deluso da George Ciupilan/ "Non lo conosco più..."George Ciupilan deriso da Antonino, Luca e Edoardo Tavassi/ "E' un cartonato", web in rivolta

© RIPRODUZIONE RISERVATA