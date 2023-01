George Ciupilan prossimo eliminato al GF Vip?/ Il suo staff attacca i Vipponi e lancia dubbi sulla nomination

George Ciupilan prossimo eliminato al Grande Fratello Vip?

George Ciupilan potrebbe essere il prossimo eliminato del Grande Fratello Vip 7. Il ragazzo è infatti finito al televoto con due delle concorrenti più amate di questa edizione: Nikita Pelizon e Oriana Marzoli. Al momento i sondaggi lo danno come sfavorito e, dunque, come prossimo vippone eliminato. Colpa forse anche del suo esporsi molto poco in questi ultimi mesi nella Casa, rimanendo sempre ai margini del gioco.

George Ciupilan attimi di panico al GF Vip/ "Non esce dalla sauna" autori preoccupati

Un comportamento che ha fatto nascere la ‘Modalità George‘, proprio riferita al suo non esporsi pur assistendo a tutte le dinamiche del GF Vip. Modalità sulla quale è spuntato anche un video ironico sulla pagina ufficiale del reality. Proprio questo video ha suscitato un lungo intervento dello staff di Ciupilan, durante il quale non sono mancate bordate contro alcuni vipponi.

George Ciupilan prende le distanze da Nikita Pelizon/ Colpa di Antonella?

George Ciupilan, interviene lo staff e lancia stoccate ai Vipponi

“Siamo felici e ci siamo fatti anche due risate dinanzi agli sguardi di un ragazzo che ha scelto di giocare al Grande Fratello mettendo al centro la buona educazione, la sua storia personale e una mano sulla spalla sempre pronta per tutti. Mostrandosi a volte anche più maturo di chi maturo si professa ma solo per l’età”, ha esordito lo staff nel suo lungo messaggio che lancia poi frecciatine ad altri concorrenti.

“George, ha scelto di non fare triangolo amoroso, di non lanciare piatti o insultare i suoi compagni di viaggio chiamandoli ‘cane’ o ‘donna facile’ ecc. – continua, e ancora – Questo maledetto lunedì scriverà un anno da quando ha smesso di bere alcolici che hanno causato danni nella sua vita. George, ha usato sincerità, educazione e ha affrontato i suoi demoni (la pace con il papà e la resistenza all’alcol).”. Lo sfogo dello staff si conclude con un appello e un dubbio: “Se avete voglia di veder crescere la sua storia in tv, la storia di un ragazzo pulito, beh: votatelo. Altrimenti pazienza. Per noi ha già vinto fin quando all’inizio non ha bullizzato Marco Bellavia. P.s fatto strano: la sua nomination casca proprio a 3. Per la prima volta. Proprio con Nikita. La sua amica. Strano. Molto strano…”.

George Ciupilan/ Tra l'ex ragazza Samara e la confessione a Luca Onestini...

© RIPRODUZIONE RISERVATA