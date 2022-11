George Ciupilan riceve una dedica speciale/ Il commovente gesto dell’amico che…

George Ciupilan e Nikita Pelizon, giochi proibiti e risate

George Ciupilan e Nikita Pelizon sono solo amici? Il web insinua che tra i due stia nascendo qualcosa e difatti nelle scorse ore Nikita e George sono apparsi in evidente sintonia. Nikita e George sono stati beccati a rincorrersi e farsi il solletico sul divano. Nikita Pelizon è stata bloccata a terra da George e non riusciva più ad alzarsi. Lei gli ha strillato: “Ma come fai ad ancorarti così” cercando di divincolarsi dalla sua presa. Nikita Pelizon prende George per un braccio poi e lo tira a sé ma George cerca di resistere e Nikita dice: “Ma questa forza dove l’hai trovata?”. George Ciupilan poi le dice: “Fai la seria” visto che Nikita gli aveva strappato il bracciale. George e Nikita divertono il web e c’è chi spera di vedere scattare tra loro qualcosa in più dell’amicizia. Chi invece nelle scorse ore ha attaccato George Ciupilan è stato proprio l’ex fidanzato di Nikita, Matteo Diamante.

Durante la puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini aveva chiesto a George se provasse qualcosa per Nikita e la risposta aveva lasciato sbalorditi i fan: “Cosa ti dico di Nikita? E’ una brava ragazza, mi piace e la vedo sincera e si comporta molto bene con me. Non mi potrei fidanzare con lei, non posso perché il suo ex è un mio amico. Cioè è una persona che conosco molto, molto bene, non ci riuscirei”. Dopo la diretta è arrivato il commento dell’ex di Nikita, Matteo Diamante: “Ho finito ora di lavorare e mi avete inviato questo video… Stiamo scherzando spero… Conosco molto molto bene, ma sei serio? Morditi la lingua Diamante, morditi la lingua”.

Nelle scorse ore George Ciupilan ha ricevuto una sorpresa inaspettata. Sulla Casa più spiata d’Italia, infatti, sorvola inaspettatamente il primo aereo della giornata destinato a George. I primi concorrenti ad avvistare il messaggio sono stati Giaele, Charlie e Antonella che con le loro urla hanno subito avvertito il loro compagno. “CIUPI PER ESSERE GRANDI NON CONTA L’ETÀ! ERGI + HOUSE” è questo lo striscione che ha rallegrato il cuore di George. “Vi amo” esclama il VIP che con un sorriso stampato sulle labbra ringrazia i mittenti per questo splendido messaggio di incoraggiamento. “Che bello” aggiunge ribadendo l’affetto provato soprattutto nei confronti del suo amico.

Felice per il suo coinquilino, anche Nikita commenta la sorpresa: “Hanno fatto un bellissimo gesto”. Nelle scorse ore George Ciupilan ha parlato con Attilio Romita dell’inaspettato messaggio ricevuto dal suo migliore amico. George ha rivelato di avere nostalgia del suo amico: “L’ho visto il giorno prima che entrassi nella casa. L’arrivo dell’aereo è stato per me come un abbraccio”.











