George Ciupilan ‘scarica’ Nikita “non è la mia donna ideale”/ L’inaspettata rivelazione…

George Ciupilan traccia il suo tipo ideale di donna nella casa del Grande Fratello Vip. Antonella Fiordelisi coglie l’occasione per parlare un po’ con George, conoscere alcuni aspetti della sua vita passata, soprattutto il modo in cui il VIP ha vissuto le sue relazioni. Il tiktoker spiega di non aver mai avuto una storia seria, la frequentazione più interessante è durata appena sei mesi, per cui parlare di relazioni è davvero molto ardito, continua il concorrente. La schermitrice denota un carattere molto selettivo e si chiede a George se abbia mai pensato a Nikita come potenziale fidanzata, dato il grande feeling con lei: “Ho visto che con lei ti trovavi bene”. Tuttavia, il tiktoker spiega di non aver mai visto Nikita sotto questo aspetto, per lui è un’amica, il loro rapporto è davvero speciale, c’è sintonia, ammette il VIP, ma nulla di più: “Le voglio bene come amica, ci capiamo in tante situazioni. E’ una bella ragazza ma non la vedo come fidanzata”.

In cucina, arriva anche Luca Onestini e insieme alla VIP chiedono al tiktoker: “Com’è la tua donna ideale?” Sorridente, estroversa, spontanea le qualità più importanti per George, poi le mani e il sorriso sono i particolari che attraggono la sua attenzione: “Sono molto selettivo”. Per Onestini, invece, il particolare che non sfugge alla sua attenzione è la caviglia. Una parte del corpo delle donne che interessa molto all’influencer e che il tiktoker condivide.

George Ciupilan sta soffrendo? Ne è convinta la sua ex fidanzata Samara Tramontana che ospite d Pipo News ha fatto alcune rivelazioni su di lui. George è stato spesso attaccato per il fatto di essersi distaccato dal resto degli altri vipponi. Samantha ha però spiegato: “É sicuramente giustificato. Innanzitutto si è trovato in una realtà nuova e di cui non ha mai fatto parte. Mi dispiace per i concorrenti ma credo che George li farà fuori uno ad uno. É indubbio che sia il migliore”.

Sul rapporto tra George Ciupilan e Nikita Pelizon, Samara è convinta che lui provi qualcosa nei suoi confronti ma che l’arrivo di Luca Onestini lo abbia frenato. D’altronde in queste settimane Nikita ha confidato a Luca di provare qualcosa nei suoi confronti e questo atteggiamento deve aver mandato in confusione George Ciupilan che pensava di avere un’intesa particolare con la ragazza. Samara ha detto: “Sta soffrendo di una cosa anche se non ne parla. Io penso che lui di Nikita si stava iniziando a prendere, poi invece è entrato Luca Onestini, anche se non ne parla, non lo dice”.

