George Ciupilan si scaglia contro Edoardo Tavassi dopo il GF Vip/ “Finto amico e…”

George Ciupilan contro Eodardo Tavassi dopo il GF Vip

George Ciupilan ha concluso la sua esperienza al Grande Fratello Vip e, dopo essersi tenuto lontano dai social per un po’, torna sul suo Instagram con una serie di riflessioni sull’avventura nel reality ormai archiviata. L’ex gieffino non nasconde il suo punto di vista sulle critiche ricevute per il suo modo di “giocare” tra le mura della Casa più spiata d’Italia, e affida a una delle sue Stories uno sfogo durissimo contro Edoardo Tavassi.

Le parole del tiktoker non sono passate inascoltate al popolo dei social e hanno invaso le cronache del GF Vip in poche ore. George Ciupilan difende a spada tratta la sua scelta di non parlare troppo all’interno della Casa, e il suo appunto più livido riguarda proprio Edoardo Tavassi e il suo essere un presunto “finto amico” nei suoi confronti. Parole di fuoco che hanno scatenato immediatamente una reazione online tra chi difende George Ciupilan e chi, invece, sostiene stia prendendo di mira Edoardo Tavassi che, in diverse occasioni, lo avrebbe sostenuto e “protetto” dalle più feroci critiche avanzate dagli altri concorrenti nella Casa del Grande Fratello Vip.

“Finto amico”: l’accusa di George Ciupilan a Edoardo Tavassi per il Grande Fratello Vip

Nella sua Instagram Story di poche ore fa, George Ciupilan ha deciso di dire la sua su un argomento che gli sta molto a cuore e che lo ha visto molto criticato durante la sua avventura al Grande Fratello Vip. L’ex concorrente del reality, infatti, più volte è finito nel mirino di coinquilini e pubblico per non essersi esposto molto all’interno della Casa, preferendo spesso il silenzio. Per questo, ora che la sua esperienza nel gioco è conclusa e dopo una breve pausa dai social, il tiktoker ha deciso di fare alcune precisazioni sul suo percorso nel Grande Fratello Vip puntando il dito soprattutto su Edoardo Tavassi.

“Qualche clip del GF Vip l’ho vista e ultimamente ci sto ridendo sopra – ha raccontato George Ciupilan spiegando di essere rimasto un po’ lontano dai social per prendersi cura di sé dopo l’esperienza nella trasmissione –, perché nonostante io abbia parlato meno degli altri sono rimasto impresso, in Casa parlano ancora di me e certe situazioni mi sembrano esilaranti. Se io decido di vivermi l’esperienza a modo mio, con delle mie regole, vengo frainteso e visto come una persona che si esponeva poco e per questo non ha voce. Invece la voce ce l’ho e mi espongo quando ritengo sia giusto“. George Ciupilan sostiene di non essere stato compreso durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip: “In questo caso, ironizzare sul fatto che io sia muto, mi sembra toccare la punta dell’iceberg solo per far parlare. Questo messaggio avete capito a chi è riferito: a Edoardo Tavassi che, dal mio punto di vista, è uno stratega, finto amico e anche finto simpatico. Ma penso che la gente l’abbia già capito“.











