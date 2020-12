George Clooney/ Da Amal Alamuddin a.. Luciana Littizzetto, lo show è assicurato?

George Clooeny a Che tempo che fa come fan dell’Italia

Non è la prima volta che George Clooeny è ospite di Fabio Fazio e questa sera tornerà a Che tempo che fa e a quel punto sarà in balia di Luciana Littizzetto. Proprio la comica senza peli sulla lingua lo ha preso di mira nella sua ultima ospitata mettendo in fila una serie di battute hot tra i giusti delle cialde che lui pubblicizza e caffè da girare con la lingua, cosa sarà in grado di combinare questa sera? Questo è il primo pensiero che in molti hanno fatto sui social quando la trasmissione ha annunciato via social che l’attore questa sera sarà tra gli ospiti di Fabio Fazio per parlare di cinema, vita privata e l’amore, che si fa sempre più profondo, per il nostro Paese. Proprio nei giorni scorsi a Vanity Fair l’attore ha ammesso di amare e voler ringraziare l’Italia che gli ha fatto capire che forse non si stava godendo la vita in tutta la sua bellezza: “Vivono la vita in modo diverso da quello che facevo io, non mi vergogno a dire che per 25 anni ho pranzato in piedi. Sul lago di Como vedevo questi ragazzi tornare a casa dal lavoro con una bottiglia di vino e una forma di pane, cantavano e si prendevano tre ore per stare a tavola. Mi è successo qualcosa dentro, mi sono detto che non stavo vivendo nel modo in cui si deve vivere. Se ho iniziato a godermi la vita, le cene e il tempo libero, lo devo all’Italia”.

Le parole di Amal Alamuddin per il suo marito da Oscar

Al suo fianco c’è ormai da anni la bellissima Amal Alamuddin, avvocatessa ed esperta in diritti umani, sposata con il premio Oscar. Proprio mentre tutti gridavano già alla crisi insinuando la fine del loro matrimonio, lei ha presentato il libro che ha scritto proprio nei luoghi dove il marito ha girato i suoi film, ringraziandolo per tutto quello che ha fatto per lei in questo periodo: “E’ stato non solo paziente ma anche così meravigliosamente incoraggiante e stimolante. Non avevo davvero bisogno di un altro esempio di quanto lui sia incredibile, ma questo processo me ne ha fornito uno in più”. Cosa racconterà invece George Clooney di lei e di questo periodo di lockdown passato in famiglia?



© RIPRODUZIONE RISERVATA