George Clooney e Amal Alamuddin divorziano?/ “Separati in casa, frequentano altri”

George Clooney e Amal Alamuddin sarebbero in procinto di divorziare. Nelle ultime ore si fa sempre più insistente il gossip che vuole la coppia vicina alla rottura definitiva. Una vera e propria favola di Hollywood, che ha fatto sognare migliaia di fan, sta per giungere al termine. E così come per molte coppie “normali”, sembra che anche per Clooney e Amal il rapporto si sia inasprito a causa del lockdown e della convivenza forzata. C’è però da dire che si parla di crisi per la coppia già da prima del lockdown, che potrebbe dunque aver allargato una frattura già esistente, facendola diventare insanabile. Stando a quanto riporta il National Enquirer, l’attore e l’avvocatessa e attivista per i diritti umani vivrebbero ormai da qualche tempo come “separati in casa”. Ma non è tutto: i due vedrebbero anche altre persone.

George Clooney e Amal Alamuddin vicini al divorzio: ma gli amici dicono…

Secondo le ultime indiscrezioni, la rottura tra George Clooney e Amal Alamuddin sarebbe insomma irreversibile. Il magazine afferma anche che la raccolta fondi a favore della Clooney Foundation for Justice organizzata dalla coppia, che ha in palio un pranzo nella splendida villa del Lago di Como, sarebbe stata il pretesto per incontrare altre persone. Se dunque il gossip da per certo l’imminente divorzio, gli amici della coppia dicono altro e, anzi, smentiscono la crisi per i due che, ricordiamo, sono convolati a nozze nel 2014 e hanno poi avuto due bambini, i gemelli Elle e Alexander. Per avere la conferma al gossip bisognerà però attendere le prossime indiscrezioni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA