George Clooney in ospedale: ricovero d’urgenza per pancreatite/ “Ho perso 13 kg…”

George Clooney ricoverato d’urgenza in ospedale. L’attore di Hollywood che ha debuttato anche come regista e protagonista di «The Midnight Sky», in onda su Netflix, ha confessato di essere stato costretto al ricovero d’urgenza a causa di una pancreatite causata da una dieta troppo ferrea che ha seguito per un periodo e che gli ha fatto perdere 13 kg. Una dieta che ha dovuto seguire per esigenze di copione e che, purtroppo, gli ha causato qualche problema di salute come ha confessato lo stesso attore in un’intervista rilasciata al Mirror. «Forse ho provato a perdere peso troppo velocemente e non mi sono preso cura di me stesso come avrei dovuto», ha raccontato il divo di Hollywood che, fortunatamente, oggi sta meglio.

George Clooney: “Dopo settimane sto meglio”

George Clooney non è il primo attore a dover perdere peso per esigenze di copione. Il divo di Hollywood, come ha raccontato al Mirror, ha dovuto seguire una dieta per le riprese del suo ultimo film The Midnight Sky, ma perdere tanto peso in poco tempo, ha avuto conseguenze sul suo fisico. “Ci sono volute alcune settimane per migliorare, e come regista non è stato facile perché ci vuole energia. Eravamo su un ghiacciaio in Finlandia, il che ha reso il lavoro molto più difficile. Sicuramente, però, ha aiutato con il personaggio”, ha raccontato ancora l’attore che, oltre a dimagrire, per calarsi nei panni del suo personaggio, ha dovuto farsi crescere anche la barba. Un dettaglio che è piaciuto, particolarmente, al figlio. «Mio figlio (Alexander di tre anni, ndr) l’ha adorata, perché ci nascondeva cose di cui non avrei saputo fino a quando non fossi arrivato al lavoro e avrei detto: “Oh, c’è un ghiacciolo incastrato nella mia barba”», ha concluso l’attore che ha raccontato quanto accaduto rassicurando tutti i fans che, di fronte ai primi rumors, si erano spaventati.



