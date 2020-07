George Clooney su Elisabetta Canalis/ “È la persona che mi ha fatto ridere di più”

Geoger Clooney è tornato a parlare dopo molti anni della relazione avuta con la bellissima Elisabetta Canalis. 41 anni e non sentirli per l’ex velina che da anni vive a Los Angeles con suo marito Bryan Perri e la loro babina Skyler Eva. Negli ultimi giorni Elisabetta ha infatti postato una foto che la ritrae in acqua con un succinto costume da bagno che sottolinea le sue splendide forme e un fisico mozzafiato. Tantissimi i commenti di apprezzamento per la Canalis, che ha incantato fan e non con la sua bellezza. E sicuramente non sarà rimasto indifferente nel vedere quello scatto il suo ex George Clooney che ha appunto rotto il silenzio su Elisabetta dopo anni. L’attore ha infatti dichiarato: “Non la conoscete, lei è stata in assoluto la persona che mi ha fatto ridere di più nel corso della mia vita”.

George Clooney torna a parlare di Elisabetta Canalis: lei ha reagito…

Parole, quelle di George Clooney, che hanno suscitato la reazione di Elisabetta. A farlo sapere è stato il giornalista Ivan Rota che, su Novella2000, ha scritto: “Dopo anni, George Clooney é tornato a parlare della storia con Elisabetta Canalis usando parole di immensa stima concludendo così: “Non la conoscete , lei é stata in assoluto la persona che mi ha fatto ridere di più nel corso della mia vita.” La Canalis ha gradito.” Un gossip che arriva dopo quello della rottura tra lo stesso Clooney e Amal Alamuddin che, stando ai rumor, sarebbero vicini al divorzio. Intanto, come riportato da Vanity Fair, quest’anno l’attore non trascorrerebbe le vacanze sul Lago di Como optando invece per la Puglia, sempre senza la moglie.



