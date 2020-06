George Floyd, Joe Bastianich sconvolto “Hanno distrutto il mio ristorante”/ Le proteste negli Usa degenerano

Pubblicità

Le proteste negli Usa per la morte di George Floyd continuano incessanti negli Stati Uniti e rischiano davvero di spazzare via anche le attività di chi, in questa storia, non ha voce in capitolo. Non è la prima volta che manifestanti infuriati travolgono tutto quello che trovano davanti e anche in questi giorni, negli Usa, stiamo assistendo allo stesso triste spettacolo solo che questa volta ne parliamo perché a finire nei guai è stato l’imprenditore Joe Bastianich che ha annunciato sui social la distruzione de La Pizzeria Mozza e di Chi Spacca, due parti diverse dello stesso ristorante sito in Melrose Avenue. L’assalto è andato in scena sabato notte durante le proteste per la morte di George Floyd per le strade della città lasciandosi alle spalle ingenti danni, anche quelli al ristorante di Joe Bastianiche.

Pubblicità

JOE BASTIANICH SCONVOLTO DOPO I DANNI SUBITI NEL SUO RISTORANTE

Lui stesso ha raccontato sui social di aver trovato il suo ristorante distrutto perché non solo hanno spaccato il vetro a mazzate, ma sono entrati dentro e hanno distrutto tutto quello che hanno trovato portando via anche soldi e vino. Joe Bastianich racconta: “Sono entrati e hanno distrutto tutto: hanno rubato il vino e gli incassi, hanno spaccato il vetro a mazzate e gettato benzina per bruciare gli interni. Un vero disastro”. Purtroppo Bastianich non è il primo imprenditore a subire danni durante questi cortei e anche lui, come tutti gli altri, sono d’accordo con la tematica del corteo e delle proteste ma sono convinti anche che tutto questo possa rendere tutto inutile: “Mi dispiace solo che una minoranza di persone sfrutti questo momento a proprio vantaggio per andare a spaccare o a rubare. Distolgono, tra l’altro, l’attenzione dal messaggio”. La distruzione del locale segue il terribile momento di lockdown e, quindi, non è avvenuta in un momento molto propizio: “Ora dobbiamo ricostruire l’intero locale, i danni sono enormi. Non solo quelli fisici però. Siamo un Paese a pezzi”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA