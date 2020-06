George Floyd: muro alla Casa Bianca/ Trump si blinda dopo le minacce dei manifestanti

Pubblicità

Mentre continuano a montare le proteste in tutti gli Stati Uniti dopo l’uccisione di George Floyd, il presidente Donald Trump ha fatto costruire un muro attorno alla Casa Bianca. Il tycoon ha deciso di blindarsi, a seguito delle minacce ricevute, ed ha quindi eretto una barriera per proteggere la sua residenza, come si può notare nelle innumerevoli immagini circolanti in rete in queste ultime ore. Molti i commenti ironici su Twitter, come ad esempio: “Vuole costruire un muro per proteggere gli americani e costruisce un muro davanti alla Casa Bianca per proteggersi dagli americani”, e ancora “Il sogno di Trump di costruire un muro diventa realtà”. Intanto nella giornata di ieri si sono svolti i funerali a Minneapolis del 46enne afroamericano ucciso dalla polizia, e in migliaia si sono ritrovati nella capitale del Minnesota per un ultimo saluto. “Quello che abbiamo visto in quel video è inumano – le parole di Benjamin Crump, uno degli avvocati della vittima – non cooperate con la malvagità, non cooperate con l’ingiustizia, protestate contro, tutti noi meritiamo qualcosa di meglio”.

GEORGE FLOYD, DEREK CHAUVIN ACCUSATO DI OMICIDIO VOLONTARIO

Parole che giungono all’indomani della decisione di inasprire le accuse nei confronti dell’agente Derek Chauvin, il poliziotto che premendo il suo ginocchio sul collo di Floyd, l’ha di fatto ammazzato. Inizialmente l’agente era stato additato di omicidio colposo, mentre ora del ben più grave reato di omicidio volontario. Inoltre, sono stati arrestati anche i suoi 3 colleghi che hanno assistito alla scena, accusandoli di complicità, così come chiedevano i milioni di manifestanti in tutta America che da una settimana stanno invadendo strade e piazze. Tornando a Trump, il presidente a stelle e strisce non ne sta uscendo bene da questa vicenda, e dopo le accuse per aver definito il gruppo Antifa come organizzazione terroristica, il commander in chief è finito nel tourbillon di polemiche per aver ordinato alle forze dell’ordine di reprimere la guerriglia con la violenza, azione tra l’altro sconsigliata dal Pentagono.



