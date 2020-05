George Jung, storia vera del film Blow/ Chi è? Milionario della malavita con il Tuna

Pubblicità

Chi è davvero George Jung? Con la messa in onda del film Blow, molti internauti si sono posti questa domanda. Ebbene nella pellicola diretta dal regista Ted Demme, con protagonista Johnny Depp, si narrano le vicende di uno dei simboli del traffico della cocaina colombiana per conto di Pablo Escobar. Un’inarrestabile ascesa che lo porta alla ricchezza, ma anche ad alimentare il numero dei suoi nemici. Nato nel 1942 a Weymouth nel Massachusetts, George Jung si dedica fin da giovanissimo allo spaccio di marijuana, importata in grandi quantità dalle Isole Figi. Il protagonista del film, vuole sfuggire alla povertà familiare e si fa strada nel mondo della malavita insieme al suo amico Tuna (“Il Tonno”), arrivando a guadagnare cifre da capogiro. Si parla di 100.000 dollarsi al mese, prima dell’arresto avvenuto a metà anni settanta, che lo hanno costretto a trascorrere molti mesi in carcere. Proprio in prigione George Jung conosce un altro personaggio della malavita, Carlos Lehder Rivas, con il quale reinventa la sua ‘carriera’ di narcotrafficante. La prigionia si rivela un periodo di riprogrammazione per George Jung, desideroso di di tornare a guidare e comandare i bassifondi della criminalità.



© RIPRODUZIONE RISERVATA