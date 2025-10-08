George Leonard torna a parlare dopo anni: “Ho ricevuto offerte per tornare in TV, ma ora la mia priorità è la moda”.

George Leonard è stato un concorrente del Grande Fratello durante l’annata 2009/2010 ed è sempre stato seguitissimo dal pubblico per via delle sue uscite originali e fuori dal coro. Oltretutto, nel corso dell’edizione si era innamorato della concorrente Carmela Gualtieri con la quale aveva iniziato una relazione amorosa durata lungo tempo. Infatti, anche dopo la fine del Grande Fratello i due sono restati insieme e successivamente sono diventati genitori della figlia Violante.

L’ex gieffino George Leonard ha raccontato cosa fa oggi nella vita a Fanpage, rivelando alcuni segreti e frecciate sulle ultime edizioni del Grande Fratello. “Ho ricevuto diverse proposte, ma adesso la mia priorità è la moda. Sono uno stilista di occhiali, anche sponsor ufficiale di Sanremo“, ha detto al giornale, “Sto lavorando per realizzare un programma televisivo nuovo, in cui far confluire la mia professione da stilista e il mio stile ironico“. Parla poi dell’ex compagna Carmela Gualtieri, ecco cos’ha confessato sulla donna.

George Leonard confessa: “Chi sono i miei concorrenti preferiti al GF“

“La signora Gualtieri mi ha dato una delle cose più importanti che ho, che è mia figlia Violante“, ha rivelato George Leonard, spiegando che la ragazza è la gioia della sua vita e di questo le sarà sempre grato. Nonostante lui e la ex non abbiano più rapporti, è contento della relazione con sua figlia: “Quello che conta è essere dei buoni genitori, che sappiano educare e dare valore alle cose“. Lui e Carmela hanno scelto di dividere le loro strade ma fanno di tutto per crescere serenamente Violante.

Tra le confessioni fatte a Fanpage, anche quella su come vede oggi il reality di Canale 5: “Non è più il Grande Fratello, è diventato il Grande Bordello. Ai miei tempi era tutto diverso, entravi in Casa senza sapere nulla, i social non riuscivano a influenzare le dinamiche“, spiega George Leonard, “Oggi i concorrenti sanno già come muoversi, costruiscono alleanze, recitano. Non c’è più originalità. Il Grande Fratello è finito con me”. I concorrenti che ha amato di più nella storia del programma sono Pietro Taricone e Tommaso Zorzi.