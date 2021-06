George Pollard Jr, storia vera Heart of the Sea Le origini di Moby Dick/ L’attacco della balena…

La storia vera del capitano George Pollard Jr raccontata in The Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick

The Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick è il film drammatico che racconta la vera storia del capitano George Pollard Jr. e dell’equipaggio della baleniera Essex che iniziò il suo viaggio il 12 agosto del 1819 dall’isola di Nantucket, al largo del Massachusetts. L’obiettivo della baleniera era dare la caccia alle balene che abitavano nei mari a ovest dell’America del Sud. Dopo una sosta presso le Isole Galapagos, il capitano decise di spingersi verso acque inesplorate nonostante la disapprovazione dell’equipaggio. Il 16 novembre del 1820, il capitano, dopo aver avvistato tre balene, fece lanciare tre lance. Una grossa balena riuscì a capovolgere una delle lance e i marinai furono salvati dalle altre imbaracazioni. Il 20 novembre, la baleniere fu nuovamente presa di mira dalla balena. Duramente colpita dal grosso animale, la baleniera cominciò ad affondare.

Storia vera The Heart of the Sea Le origini di Moby Dic: l’attacco della balena

Dall’attacco della balena, furono venti gli uomini che riuscirono a salvarsi. A bordo di tre lance, raggiunsero l’isola di Henderson e ricominciarono il viaggio nelle acque dell’Oceano Pacifico, particolarmente pericoloso in alcune zone. Senza cibo, per riuscire a sopravvivere, i marinai furono costretti anche a commettere atti di cannibalismo. Nel febbraio 1821, alcune imabarcazioni riuscirono a portare in salvo gli ultimi superstiti, tra cui anche il capitano Pollard. Quest’ultimo, nonostante la tragica esperienza vissuta, dopo aver ripreso le forze, decise di affrontare un nuovo viaggio che, tuttavia, si concluse con un altro naufragio. Fu il motivo che spinse il capitano Pollard a ritirarsi e a dire addio alla vita sul mare.

