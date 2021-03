George Segal è morto: complicazioni per operazione al cuore/ Fu candidato all’Oscar

A 87 anni, in seguito ad alcune complicazioni per un’operazione di bypass cardiaco, è morto l’attore George Segal, candidato all’Oscar come miglior attore non protagonista nel 1967 per la sua interpretazione in “Chi ha paura di Virginia Woolf”. L’attore si è spento in California e a riportare la notizia è Hollywood Deadline. La moglie Sonia alla rivista Hollywood Deadline ha raccontato che il marito è venuto a mancare per “complicazioni di un’operazione di bypass cardiaco”. La notizia ha rapidamente fatto il giro del mondo e sono tantissimi i messaggi d’addio di fan e colleghi che, in queste ore, stanno riempiendo Twitter. George Segal, classe 1934, aveva debuttato nel mondo del cinema durante gli anni ’60 ottenendo importanti riconoscimenti come la candidatura ai Premi Oscar.

Alessia Cammarota e Aldo Palmeri: perso il figlio che aspettavano/ "Non era tempo..."

La carriera di George Segal

Nato in una piccola città dello Stato di New York, il debutto di George Segal nel mondo del cinema arriva con il film “The Longest Day”. Il grande successo, però, arriva con “Chi ha paura di Virginia Woolf”, in cui lavora accanto a leggende cinematografiche come Elizabeth Taylor e Richard Burton. Oltre ad essere stato candidato all’Oscar, ha ricevuto il Golden Globe per il suo ruolo in “Un tocco di classe” (1973) con Glenda Jackson. Ha recitato fino al 2010 in più di cinquanta film. Su Twitter, sono tantissimi i post che lo ricordano.

Bassetti vs Simona Ventura, scontro in tv/ “Vuole fare il medico? Prenda la laurea”

RIP to the great George Segal (1934-2021). As you’re rewatching his best-remembered films, check out two lesser-known classics: ‘Loving’ (1970), with Eva Marie Saint, and ‘California Split’ (1974), with Elliott Gould. Extraordinary movies, unforgettable performances. #GeorgeSegal pic.twitter.com/U0okIacGbk — Tommy Krasker (@TommyKrasker) March 24, 2021





© RIPRODUZIONE RISERVATA