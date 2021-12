GEORGES SEURAT, PITTORE DELLA LUCE/ Il Doodle di oggi celebra l’artista francese

Il Doodle di oggi celebra il pittore francese Georges Seurat, che ha catturato le qualità naturali della luce in scene di vita parigina contemporanea con le sue tecniche pittoriche conosciute come Pointillism e Divisionism. I metodi innovativi di Seurat hanno dato origine alla scuola del neoimpressionismo, un movimento d’avanguardia del 19° secolo che ha cambiato per sempre il corso dell’arte moderna. Georges Seurat nacque in una famiglia facoltosa a Parigi, Francia, il 2 dicembre del 1859. Iniziò la sua formazione artistica formale da adolescente e approfondì la sua istruzione presso la prestigiosa scuola di belle arti École des Beaux-Arts nel 1878. Seurat sviluppò una passione autentica per l’arte durante i suoi studi, ma presto divenne disincantato verso la tradizione accademica, sviluppando una sua tecnica.

IL CAPOLAVORO DI SEURAT

Si addentrò nello studio scientifico della teoria del colore e della fisica ottica per sviluppare uno stile originale che chiamò “cromo-luminarismo“, più tardi conosciuto come puntinismo e divisionismo. Dopo molte bozze su piccole tavole, un incontro con un chimico centenario e anni di sperimentazione, Seurat finì il dipinto considerato il suo capolavoro a soli 26 anni, “Una domenica pomeriggio sull’isola della Grande Jatte – 1884“, ora custodito nella Helen Birch Bartlett Memorial Collection, The Art Institute of Chicago. Il Doodle odierno ricorda proprio questa opera. Se visto dalla giusta distanza, il dipinto di dimensioni murali porta l’osservatore a percepire ben oltre 200.000 piccole pennellate e macchie di colore contrastanti sulla sua tela come una scena scintillante e unica di un’isola nella Senna fuori Parigi.

UN ARTISTA INFLUENZATO DAI VULCANI

L’ossessione di Seurat per la teoria del colore ha spinto alcuni storici dell’arte a ipotizzare che le sue tecniche siano state influenzate dagli effetti atmosferici delle eruzioni vulcaniche che hanno creato alcuni dei tramonti più brillanti e colorati registrati durante il 1800. Anche se le esatte ispirazioni per le sue innovative produzioni artistiche rimangono oggetto di dibattito, Seurat ha avuto un impatto straordinario sulla cultura visiva. Il suo lavoro monumentale ha ispirato innumerevoli artisti in tutte le discipline, un musical di Broadway ed è stato anche realizzato in un film di successo sulla sua vita. Si può dire che Seurat sia stato un artista che non ha mai perso di vista… il quadro generale!

