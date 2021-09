Georgette Polizzi e Davide Tresse/ Quando l’amore è più forte della malattia

Georgette Polizzi e Davide Tresse sono tra le coppie protagonisti di D’amore e d’accordo Vip, il nuovo programma condotto da Katia Follesa. Tre coppie follemente innamorate dovranno rispondere ad una serie di domande sul loro amore. Riuscirà la coppia nata nel programma televisivo di Amici di Maria De Filippi ad avere la meglio vincendo così la crociera? Un grande amore quello nato tra Georgette Polizzi e Davide Tresse che hanno lo hanno celebrato anche con un matrimonio. Non solo, visto che la coppia ha recentemente annunciato di aspettare un figlio. Una gioia immensa che arriva dopo tanto dolore e sofferenza per la malattia della ex concorrente di Temptation Island dove ha partecipato proprio con il compagno Davide Tresse.

La coppia si è ritrovata ad affrontare anche la malattia di Georgette Polizzi ammalatasi di sclerosi multipla, che l’ha costretta più volte ad essere ricoverata in ospedale. A starle accanto sempre il marito Davide Tresse che proprio alla moglie ha dedicato una bellissima lettera condivisa sui social. “Perché ho scelto te nel bene e nel male perché sei la donna più forte del mondo, perché sei la donna che comunque vada mi farà sentire un vero uomo” – si legge a corredo di una bellissima foto condivisa da Davide sui social.

Georgette Polizzi e Davide Tresse sono più innamorati che mai. Dalle difficoltà incontrate nel reality Temptation Island alla consapevolezza che il loro è un grande amore, uno di quelli che si vive una sola volta nella vita. Proprio Davide ha dedicato alla sua amata parole bellissime: “tu unica, sempre energica, sempre positiva, anche ora che sarebbe difficile per tutti! Eppure tu non molli mai, più ti guardo e più capisco quanto tu sia la donna della mia vita ora più che mai ora perché tutte le cose futili passano in secondo piano”.

L’ex concorrente di Temptation Island si riferisce alla scoperta della malattia di Georgette che ha affrontato con grande coraggio sin dall’inizio. “Lo sai che ti dico? So che ce la farai perché tu ed io assieme ce l’abbiamo sempre fatta! Non importa quanto tempo o come ma ce la faremo e ogni volta che ti guardo negli occhi ne sono sempre più convinto. E come dici tu non si molla un ca**o!” – ha aggiunto Davide che presto diventerà papà per la prima volta visto che la moglie Georgette è in dolce attesa!



