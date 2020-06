Georgette Polizzi/ “La malattia? Ero prigioniera del mio corpo, ho pianto 24 ore e..”

Non è riuscita a trattenere le lacrime Georgette Polizzi nel vedere a La Vita in diretta il filmato che riassume la sua storia d’amore con Davide Tresse e tocca un argomento molto delicato: quello della malattia. Georgette e Davide sono sposati ormai da 9 mesi e l’imprenditrice sottolinea in studio quanto lui sia speciale: “Davide è il mio tutto. È la mia rinascita, il rendermi conto che nonostante la vita possa essere crudele si può sempre amare ed essere amati. – ha ammesso – Io devo tutto a Davide, lui ha saputo amarmi nel momento più difficile della mia vita”. Quel momento così difficile si chiama ‘sclerosi multipla‘, di cui Georgette ha scoperto di essere ammalata ormai tempo fa. “La malattia? Non lo auguro a nessuno. Improvvisamente sei prigioniera del tuo corpo al 100%. All’inizio ero arrabbiata perché mi dicevo “Ancora?” ha raccontato infatti la Polizzi che nella sua vita ne ha vissute davvero tante.

Georgette Polizzi, dall’infanzia tormentata al difficile rapporto con sua madre

Un’infanzia difficile, un amore malato con sua madre e l’assenza di un padre. “Io ho dei ricordi difficili della mia infanzia che è stata molto dura. – ha raccontato Georgette Polizzi a Lorella Cuccarini – Ho imparato a capire dopo cosa accadeva, però credo che tutto questo mi abbia portato ad essere la donna che sono oggi. Ho sofferto tantissimo però oggi so che se dovessi diventare mamma, darei tutto l’amore possibile.” E ancora “Crescendo mi rendevo conto di essere diversa, per il colore della pelle, perché ero sola… Ho capito che c’era qualcosa che non andava perché ero sempre sola. È stato difficile e forse anche la voglia di riscatto nasce da questo. Quando sei piccola non riesci a farlo vedere.” In merito invece al difficile rapporto con sua madre, Georgette ha raccontato: “Mia madre è stata una donna che ha vissuto nella violenza, ha avuto una vita difficile e si è ammalata. Quando sono cresciuta io ho capito che lei non era cattiva, era malata.” ha concluso.



