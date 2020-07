Georgette Polizzi “Mio sogno? Essere mamma”/ “La mia malattia “bastarda” dorme e…”

In una giornata importante come quella di oggi, Georgette Polizzi ha avuto modo di raccontarsi in radio in coppia con il marito Davide Tresse, ai microfoni dell’amico e giornalista Francesco Fredella alla guida di “Quelli del gossip” nel digital space di RTL 102.5 ViaRadio. I due hanno preso parte alla piccola intervista in coppia raccontando il loro amore, un sentimento che l’influencer etichetta come “un amore che va oltre. A volte ci scanniamo, ci chiediamo cosa ci facciamo qua ma poi il nostro sentimento è più forte di tutto”. I due si avvicinano al traguardo del loro primo anniversario di matrimonio ma sicuramente il loro amore ha già vinto su tutto diventando sempre più forte prima con la partecipazione a Temptation Island e poi, soprattutto, per via della sclerosi multipla diagnosticata alla bella Georgette.

GEORGETTE POLIZZI SOGNA UN FIGLIO MA…

Proprio quest’ultima ci rivela: “Il mio più grande sogno è quello di diventare mamma, non ci sono soldi che tengano e nemmeno successo che tenga”. Georgette Polizzi ride e scherza parlando con Davide ammettendo di avere già un figlio punzecchiando un po’ il marito ma proprio nello stesso tempo annuncia sui social che la sua malattia, quella che lei chiama “la bastarda” sta dormendo e che il nuovo controllo non ha rintracciato nuove lesioni ed è per questo che lei è ancora più felice oggi: “01/07/2020, Una data importante…Oggi mi hanno comunicato che l’esito della risonanza cerebrale e spinale che ho fatto a metà giugno è….NEGATIVO, quindi “lei” sta dormendo! Questa risonanza ha più valore per me, rispetto alle altre, perché sto facendo da mesi un percorso terapeutico importante”. Ciliegina sulla torta è il successo del suo libro “I lividi non hanno colore” che l’ha aiutata come “una terapia, mi ha aiutato in maniera positiva, mi sono resa conto che alla fine l’amore ha trionfato” e poi rivela: “Sono ancora un po’ frastornata perché sta avendo un successo pazzesco, è vendutissimo, sono contenta”.



