Georgette Polizzi, racconta il parto della piccola Sole/ “Un’esperienza terrificante”

Georgette Polizzi attraverso il suo profilo Instagram ha voluto condividere con tutti i suoi follower la sua esperienza durante il parto di sua figlia Sole spiegando come l’esperienza sia stata per lei terrificante perché le ha ricordato il momento in cui si è ammalata di sclerosi multipla.

L’influencer ha subito ammesso: “È stato molto duro, abbiamo fatto una spinale e quando me l’hanno fatta sono tornata indietro nel tempo a quando mi sono ammalata di sclerosi multipla e mi hanno fatto il prelievo del midollo”. L’influencer ha rivelato a tutti i suoi fan di non avere alcun ricordo della nascita di sua figlia, ma solo il terrore della malattia: “È stato terrificante, io non avevo ricordi del fatto che Sole stava venendo al mondo, in quel momento lì pensavo solo a quello”.

Georgette Polizzi racconta la sua esperienza con il parto

Georgette Polizzi ha spiegato come l’evento scatenante sia stata l’anestesia spianale: “Quando la spinale ha iniziato a fare effetto io ho iniziato a non sentire più le gambe, la stessa sensazione che ho avuto quando mi sono ammalata” rivelando: “In quel momento ho avuto un attacco di panico, era come se non stessi più per partorire”.

Georgette Polizzi, nonostante la brutta esperienza con il parto, ha festeggiato una settimana dalla nascita della piccola Sole, definendo la prima settimana di vita della bambina una settimana in cui la donna è “Risorta dalle ceneri del passato”.

