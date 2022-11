Georgette Polizzi, sfogo contro la sclerosi multipla/ “Non voglio essere malata…”

Georgette Polizzi e la lotta contro la sclerosi multipla

Georgette Polizzi condivide sui social sia i momenti belli della sua vita che quelli brutti. La stilista, dopo essersi sottoposta alla terapia contro la sclerosi multipla contro cui continua a lottare e che non le ha impedito di realizzare il sogno di diventare mamma, con una foto pubblicata sul proprio profilo Instagram, si lascia andare ad una profonda riflessione sulla malattia con cui è costretto a convivere. Schietta, sincera e diretta come sempre, Georgette non ha nascosto la rabbia nei confronti della malattia ammettendo che vorrebbe una vita diversa.

Georgette Polizzi e Davide Tresse: è crisi e scatta l'ultimatum/ "Se non ti dai una mossa io me ne vado"

“Non voglio essere malata”, scrive Georgette che, da quando ha scoperto di avere la sclerosi multipla, non si è mai abbattuta combattendo come una leonessa con il supporto del marito Davide Tresse e degli amici.

Lo sfogo di Georgette Polizzi sulla sclerosi multipla

“Ebbene sì, anche questa è andata. I miei soliti effetti collaterali hanno preso il sopravvento ma santo antistaminico ha placato tutto.

Oggi voglio essere sincera con voi che mi dite sempre che ammirate la mia voglia di vita e la mia forza. Oggi per la prima volta dopo tanto tempo ho accusato il fatto di avere questa patologia. Mi sono svegliata e ho detto al momo ‘io non voglio essere malata’”, comincia così lo sfogo della stilista.

“Sono consapevole che detta così può essere una frase non facilmente digeribile, ma oggi va così. Ho sempre condiviso con voi la parte più vera di me e oggi faccio altrettanto dicendovi che ho il nervoso. Che vorrei che lei non vivesse dentro di me. Vorrei non dover continuare a fare esami su esami, risonanze visite, controlli, terapie, interventi terapeutici quando si sveglia. Vorrei semplicemente vivere senza tutto questo. Senza dolori e quella stanchezza assurda che ti causa, quella stanchezza che dopo una rampa misera di scale ti provoca quel fiatone che ti toglie il fiato e ti sembra di morire”, aggiunge concludendo di essere pronta ad affrontare un nuovo giorno.

