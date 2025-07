Temptation Island, esplode la polemica: “Tutto finto, coppie scelte per i like!”. Le accuse di Georgette Polizzi scatenano il web.

Georgette Polizzi rimpiange i vecchi tempi a Temptation Island: “Oggi vanno solo per la fama“

Georgette Polizzi ha rotto il silenzio su Temptation Island 2025. Lei, che in passato è stata una concorrente del programma con quello che è il suo attuale marito Davide Tresse, non si è trattenuta e ha criticato duramente il reality condotto da Filippo Bisciglia. Andiamo a scoprire cos’ha detto la stilista. Intervistata da Superguidatv, Georgette Polizzi ha parlato di quello che sta vedendo nelle ultime edizioni di Temptation Island.

“Noi abbiamo fatto questa esperienza con ingenuità, all’inizio non capivamo bene“, ha detto, poi ha raccontato di come ha vissuto la fine della sua esperienza nel reality di Canale 5, “Mi ricordo ancora che quando sono uscita dal programma, un giorno mentre ero a fare la spesa si è bloccato il centro commerciale. Non avevamo aspettative mentre oggi ho la sensazione che chi partecipa lo fa proprio avendo delle aspettative diverse. Le coppie non sono naturali ma costruite“. Lei come tanti sta notando che c’è sempre più interesse alla parte della popolarità, anche perchè quando si esce da lì, è molto facile diventare ben presto dei vip un po’ sulla scia di Uomini e Donne.

Antonio Panico recita a Temptation Island? È lui l’attore di quest’anno

Secondo Georgette Polizzi oggi manca la spontaneità che invece prima era molto più presente a Temptation Island. Non a caso molti sui social si stanno lamentando di come alcuni concorrenti siano molto costruiti. Ad esempio Antonio Panico che sta facendo una ‘scenata’ dopo l’altra correndo addirittura nel villaggio delle fidanzate in modo forzato e costruito. Ciononostante, le dinamiche a dir poco folli che si creano nel programma sono una manna dal cielo per Alfonso Signorini che utilizza le coppie per formare altre situazioni interessanti al Grande Fratello. In ogni caso Georgette Polizzi ha decisamente ragione: oggi il reality non è più quello di prima e sebbene risulti molto divertente, è senza dubbio un programma più comico che sentimentale. Cosa ne pensate?