Georgette Polizzi sta male? Davide Tresse: “sono incaz*ato”/ Lei: “sto bene, state..”

Come sta Georgette Polizzi? E’ questa la domanda che si stanno facendo i fans della stilista dopo aver letto il messaggio scritto su Instagram dal marito Davide Tresse. Quest’ultimo, infatti, sul proprio profilo, ha pubblicato una splendida foto del matrimonio a cui ha allegato una dichiarazione d’amore per la moglie. “Io sarò sempre al tuo fianco, comunque vada…

Perché tu mi hai insegnato quello che mi ha reso migliore, perché tu con la tua forza mi hai insegnato che rincorrere i propri sogni, anche se con mille difficoltà, ti rende felice. Perché tu mi hai insegnato che quando tutto sembra perso,quando tutto sembra contro di te… quando sembra che la vita ti giri le spalle. Se si vuole si può! Si può cambiare il proprio destino. Perché siamo noi a decidere quello che siamo e saremo”, scrive Davide aggiungendo di essere estremamente orgoglioso di avere accanto una donna che non si è mai arresa.

GEORGETTE POLIZZI STA MALE? DAVIDE TRESSE SCATENA LA PREOCCUPAZIONE DEI FAN, LEI RASSICURA TUTTI

A far preoccupare i fans di Georgette Polizzi, però, è una parte del messaggio di Davide Tresse. Dopo aver dichiarato il proprio amore alla moglie, infatti, Davide si sfoga tirando fuori la propria rabbia nei confronti della vita che continua a mettere alla prova la sua donna. “Sono anche il marito incaz*ato nero con la vita che ti continua a mettere alla prova come un professore che ti prende di mira. Si sono incaz*ato con sta cazzo di vita che non da abbastanza a chi se lo merita e da troppo a chi non se lo merita”, aggiunge Davide. I followers hanno, così, immediatamente chiesto notizie sulla salute di Georgette che ha deciso di rispondere in prima persona. Su Instagram, infatti, la stilista ha pubblicato una storia in cui si legge: “Pollini nuovamente il cell intasato, siete tanti. Io sto bene, state tranquilli. Più forte che mai, non si molla un caz*o”.





