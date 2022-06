Georgette Polizzi stilista per Alessandra Amoroso/ Per “Tutto accade a San Siro”…

Georgette Polizzi stilista per Alessandra Amoroso: l’annuncio della cantante

Il countdown per il concerto che Alessandra Amoroso terrà a San Siro il 13 luglio e che porterà a Milano migliaia di fan da tutta Italia è ufficialmente partita. In vista dell’attesissimo evento, la Amoroso ha deciso di sorprendere i fan con un regalo davvero speciale. Con un post su Instagram, infatti, la cantante salentina ha annunciato la realizzazione di capi unici e personalizzati ispirati da “Tutto accade a San Siro” e realizzati personalmente da Georgette Polizzi. La stilista, diventata da poco mamma per la prima volta, posa accanto alla Amoroso dopo aver realizzato maglie, borse e vari capi d’abbigliamento tutti unici, personalizzati e ad edizione limitata.

“Ho conosciuto una donna che, come me, della sua passione ha fatto un lavoro. Una donna forte che non si è fermata di fronte a nulla; piena di passione e amore… lei mi ha spinto a creare qualcosa di diverso per voi che ci siete sempre stati, qualcosa che fosse solo vostro, nostro e che durasse nel tempo, se tenuto con cura!”, ha scritto Alessandra.

Come acquistare i capi realizzati da Georgette Polizzi per Alessandra Amoroso

“I nostri capi unici, realizzati a mano dalla mia dolce Georgette e dal suo meraviglioso staff, sono in pre-order da questo momento e dovranno essere ritirati (insieme ad altre collezioni che usciranno!✨) dal 7 al 14 luglio nel Tutto Accade pop-up store, che sarà la nostra casa a Milano nella settimana del concerto. Il pop-up store ospiterà un palinsesto di eventi e attività che stiamo organizzando per voi e che speriamo vi possano piacere!”, ha aggiunto la Amoroso al settimo cielo per la collaborazione.

Per Alessandra, dunque, è iniziato un periodo ricco di impegni in vista del concerto di San Siro che ha deciso di trasformare in una grande festa a cui i fan potranno partecipare anche indossando dei capi unici che potete acquistare cliccando qui.













