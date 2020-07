Georgette Polizzi/ “Temptation Island? Al provino c’era Maria De Filippi, mi disse..”

Francesco Fredella, nel nuovo appuntamento col digital space di RTL 102.5 su Viaradio Autostrade per l’Italia, ha ospitato anche Georgette Polizzi. Il tema principale della puntata di oggi non poteva essere che Temptation Island e quale migliore opinionista se non una donna che questa avventura l’ha affrontata in prima persona. Georgette infatti, basandosi sulla sua esperienza, parte raccontando la prima novità carpita: “Ho notato che c’è una grossa differenza rispetto alle prime edizioni. Le prime erano molto improntate sul sentimento, adesso partono in quarta!” ammette la stilista. Poi continua: “Io direi che è un programma da vivere. Temptation visto da fuori, dai telespettatori, è un programma che diverte, ma per chi lo vive è davvero difficile. Ti fa davvero fare un viaggio in te stesso.”

Georgette Polizzi e il retroscena sul provino per Temptation Island…

Gerogette Polizzi, che grazie alla partecipazione a Temptation Island ha consolidato il rapporto con l’allora sua fidanzato (e oggi marito) Davide Tresse, ricorda un particolare retroscena di quello che è stato il suo provino. “Io mi ricordo il giorno in cui ho fatto il provino, prima di entrare Maria De Filippi, seduta su questo tavolo, mi ha guardato e mi ha detto ‘Guarda che non è un gioco, è impegnativo!’ E infatti ragazzi è un programma davvero difficile”, ha dichiarato. Quello di Temptation Island è infatti un vero e proprio viaggio nei sentimenti che può finire bene, come nel caso di Georgette e Davide, se l’amore è forte e solido, ma può finire molto male se invece la situazione è ben differente.



© RIPRODUZIONE RISERVATA