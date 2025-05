Dalla storia d’amore tra Simona Tagli e Francesco Ambrosoli è nata la figlia Georgia Ambrosoli. Oggi, Georgia, è una splendida ragazza molto legata ai suoi genitori. In particolar modo con mamma, ha instaurato un rapporto davvero speciale, fortificato dalle tante difficoltà che le hanno attanagliate nel corso degli anni. Parlando del suo legame con la figlia, Simona non ha mai nascosto le difficoltà con cui ha dovuto fare i conti dopo la sua nascita. Il mondo dello spettacolo, per un certo periodo, le avrebbe voltato le spalle e si è dovuta rimboccare le maniche per tornare in carreggiata.

Di sicuro la showgirl è sempre stata una mamma molto presente e oggi Georgia le riconosce di aver dato tutto nel loro rapporto, malgrado le difficoltà e le problematiche successive alla separazione da Francesco.

In una delle ultime edizioni del Grande Fratello, come molti ricordano, Georgia Ambrosoli fece una dolcissima incursione nella casa, per salutare la madre e regalarle una dedica commovente. “Voglio ringraziarti per quello che hai fatto per me e per come ti sei impegnata a farmi andare sempre avanti in ogni situazione”, le ha detto in diretta tv.

“Mi hai sempre aiutato a prendere la strada migliore, e te ne sono infinitamente riconoscente”, le belle parole di Georgia. Insomma, dopo tanti anni Simona Tagli può guardare ai sacrifici del passato con grande soddisfazione e sollievo. Ha cresciuto una figlia splendida, che non dimentica ciò che ha fatto per lei. Anche con il padre Francesco, oggi nuovamente al fianco di mamma, i rapporti sono sempre stati buoni, perché i genitori in primis hanno mantenuto nel tempo un legame cordiale.