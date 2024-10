Chi è Georgia Ambrosoli: tutto sulla figlia di Simona Tagli

Georgia Ambrosoli è la figlia di Simona Tagli, nata dall’amore tra la showgirl e l’ex compagno Francesco Ambrosoli. Georgia ha 18 anni, è bellissima, esattamente come la mamma, e pur essendo giovanissima ha tantissime passioni e tanti sogni da realizzare. Lavora, infatti, come speaker radiofonica per una radio dedicata agli adolescenti, ama la musica, il cinema e le lingue. Della sua vita privata si sa pochissimo e ad oggi non è noto se abbia o meno un fidanzato.

“Sono innamorata della musica. Non esiste momento in cui non ascolto una canzone, anche quando mia mamma mi incarica di lavare i piatti. Amo il cinema, il mio attore preferito è Edward Norton (che spero di intervistare un giorno… insieme a tanti altri). Sono un amante delle lingue, attualmente sto studiando cinese…”, si legge sul sito della radio per la quale lavora come riporta Fanpage.

Georgia Ambrosoli e il rapporto con mamma Simona Tagli

Tra Georgia Ambrosoli e mamma Simona Tagli c’è un rapporto non solo di grande affetto, ma anche di complicità. Per Simona, però, non è stato facile riuscire ad avere la custodia di sua figlia che ha rischiato di perdere a causa della partecipazione all’Isola dei Famosi come ha raccontato lei stessa durante una puntata del Grande Fratello:

“Ho avuto una separazione turbolenta dal padre di mia figlia e sono stata vittima di un pregiudizio a livello giuridico per essere una donna di spettacolo. Un processo che è durato tre anni. Mi sono messa da parte e ho combattuto per un diritto di mia figlia. Ho fatto un voto di castità, pregavo tantissimo, la fede mi teneva in piedi. Se non mi fossi rivolta a qualcosa di superiore, non avrei tenuto la testa sulle spalle”, le parole della showgirl che è sempre più orgogliosa della giovane donna che è diventata sua figlia.

